Polonya Slovakya maçı hangi kanalda? EURO 2020 Polonya Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

A Milli Takımımızın da yer aldığı EURO 2020 heyecanı başlıyor. Polonya Slovakya maçı da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Futbol severler, Polonya Slovakya maçı hangi kanalda sorusunun yanında, maç saatini de araştırıyor. UEFA Euro 2020 fikstürüne göre, Polonya Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta ve maç yayını Türkiye'de şifresiz mi? İşte, bugün başlayacak Euro 2020'de Polonya Slovakya maçı hakkında merak edilen bilgiler...

EURO 2020 NE ZAMAN? POLONYA SLOVAKYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Başta Polonya Slovakya maçı olmak üzere UEFA 2020 ne zaman sorusunun cevabı ve gruplar, fikstür ile ilgili detaylar şöyle;