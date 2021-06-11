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Giriş Tarihi: 12.6.2021 01:02 Son Güncelleme: 12.6.2021 01:56

'ten maçı değerlendirmesi: "Oyundan ve skordan memnun değilim"

DHA
Şenol Güneş'ten İtalya maçı değerlendirmesi: Oyundan ve skordan memnun değilim

Teknik Direktörü , “Oyundan ve skordan memnun değilim. Üzgünüz. Daha güzel futbol bekliyordum, o olmadı. Bu maçı kazansak da kaybetsek de yarış devam edecekti. Ev sahibi rakibimize kaybettik. 2 tane önemli maçımız var. Toparlanıp o maçlara hazırlanacağız” dedi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında , 'nda oynanan karşılaşmada 'ya 3-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktörü , açıklamalarda bulundu.

İtalya'nın fiziksel ve taktiksel olarak daha iyi bir oyun ortaya koyduğunu söyleyen Güneş, "Yüksek tempoda oynadılar. Biz ilk yarıda oyunu tutup hızlı çıkmayı düşünürken zaman zaman geride kaldık. Çıkarken top kayıplarımız rakibe avantaj sağladı. Her şeye rağmen oyunu 2'nci yarıya taşıdık. Yediğimiz golden sonra dağılmalar oldu. Oyunun tamamında hem fizik hem de teknik olarak bizden daha üstün olan İtalya takımı vardı. Hatalarımız bize pahalıya mal oldu. Oyundan ve skordan memnun değilim. Üzgünüz. Daha güzel futbol bekliyordum, o olmadı. Bu maçı kazansak da kaybetsek de yarış devam edecekti. Ev sahibi rakibimize kaybettik. 2 tane önemli maçımız var. Toparlanıp o maçlara hazırlanacağız.

"YEDİĞİMİZ İLK GOLDE DİRENÇ DÜŞTÜ"

İtalya'nın topa sahip olduğu bölümlerde oynadığı oyuna cevap veremediklerini söyleyen Güneş, "Oyunun ilk bölümünde 2'nci bölgede iyi durduk. Topu aldığımızda etkili olduk. Rakip topu aldığında kolay kolay vermiyor. Sahayı büyüterek oynuyor. Biz bu konuda rakibimizi kontrol etmemize rağmen çıkışlarda atak sayımız düşük kaldı. Çok top kaybı yaptık. Kendi oyunumuzun altında oynadığımız için rakibimiz de ev sahibi avantajını kullanarak ağırlık gösterdi. Yediğimiz ilk golde direnç düştü" ifadelerini kullandı.

"BU OYUNLA PUAN ALSAK BİZ DE ELEŞTİRİ YAPACAKTIK"

Milli takımın bugün oynadığı futbolun aldığı eleştiriler üzerine de düşüncelerini paylaşan tecrübeli teknik adam, "Futbolun skordan ve oyundan ne ben ne de oyuncularım memnun. İyi oynamaya çalıştık ama rakip bizden üstün oynadı. Tam tersi de olabilirdi. Gol atabilseydik her şey değişecekti. Oyun beklentilerin altında kaldığında eleştirileri normal karşılarım. Bu bizim oyuncularımızın kalitesinin kötü olduğunu değil eksik olduğunu gösterir. Oyuncularımla gurur duyuyorum, savaştılar, gayret gösterdiler. Topu iyi kullanamamak, rakibimizin topla oyununa cevap verememek eksiklerimiz oldu. Buradan 1 ya da 3 puan alsak çok iyi olabilirdi. Bu oyunla puan alsak biz de eleştiriyi yapacaktık. Bugün İtalya'yı yenseydik onlardan büyük bir takım olduğumuzu söylemeyecektik" şeklinde konuştu.

ROBERTO MANCINI: İYİ BİR ÖVGÜYÜ HAK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini ise iyi bir oyun ortaya koyduklarını söylerken, "Türkiye çok iyi bir takım, yetenekli oyuncuları var. İyi bir performans gösterdik. İyi bir övgüyü hak ettiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"TÜRKİYE İYİ SAVUNMA YAPTI"

İtalya'nın ilk yarıdaki baskılı oyununa karşın net gol pozisyonları üretemediklerinin hatırlatılması üzerine ise Mancini, "Aslında bununla ilgili bir şüphem yok. Son aylarda oynadığımız futbol da farklı olmadı. Her maç kendi içinde değerlendirilmeli. Her takıma profesyonellikle yaklaşmamız gerekiyor. Bu akşam genç oyunculardan oluşan bir takıma karşı oynadık. Buna rağmen iyi savunma yaptılar. Stada gelen taraftarlara iyi vakit geçirtmek istedik" açıklamasında bulundu.

Son olarak, Türkiye'nin defansif anlamda iyi bir iş çıkardığını söyleyen Mancini, "Bu akşam oyunculara iyi bir not vermemiz gerekiyor. Türkiye'nin yaptığı da kolay değildi. Bu kadar baskı altında iyi bir oyun ortaya koydular. Oyuncularım için de zor bir ilk yarıydı. 2'nci yarı da oyunun dinamiği değişti ve defansif anlamda da daha iyiydik" diyerek sözlerini noktaladı.

Şenol Güneş'ten İtalya maçı değerlendirmesi

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