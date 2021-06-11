Şenol Güneş'ten İtalya maçı değerlendirmesi: "Oyundan ve skordan memnun değilim"

ROBERTO MANCINI: İYİ BİR ÖVGÜYÜ HAK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini ise iyi bir oyun ortaya koyduklarını söylerken, "Türkiye çok iyi bir takım, yetenekli oyuncuları var. İyi bir performans gösterdik. İyi bir övgüyü hak ettiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"TÜRKİYE İYİ SAVUNMA YAPTI"

İtalya'nın ilk yarıdaki baskılı oyununa karşın net gol pozisyonları üretemediklerinin hatırlatılması üzerine ise Mancini, "Aslında bununla ilgili bir şüphem yok. Son aylarda oynadığımız futbol da farklı olmadı. Her maç kendi içinde değerlendirilmeli. Her takıma profesyonellikle yaklaşmamız gerekiyor. Bu akşam genç oyunculardan oluşan bir takıma karşı oynadık. Buna rağmen iyi savunma yaptılar. Stada gelen taraftarlara iyi vakit geçirtmek istedik" açıklamasında bulundu.