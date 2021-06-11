Şenol Güneş'ten sürpriz karar! Rıdvan, Kerem ve Abdülkadir kadroda yer almadı...

EURO 2020'nin açılış maçını gerçekleştirecek olan A Milli Takımımız, İtalya karşısında turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor. Ay-yıldızlıların İtalya'ya karşı sahne alacak kadrosu belli oldu.
Kerem Aktürkoğlu, Rıdvan Yılmaz ve Abdulkadir Ömür İtalya karşısında kadroda yer almadı.
Milli takımımızın ilk 11'i ve yedekleri şöyle:
TÜRKİYE: UĞURCAN, ZEKİ ÇELİK, MERİH, ÇAĞLAR, UMUT MERAŞ, OKAY, OZAN TUFAN, HAKAN ÇALHANOĞLU, YUSUF YAZICI, KENAN KARAMAN, BURAK YILMAZ
Yedekler: Mert, Altay, Cengiz, Dorukhan, Taylan, Ozan Kabak, Enes, Orkun, İrfan Can, Kaan, Mert Müldür, Halil
Roma Olimpiyat Stadı'nda saat 22:00'de başlayacak olan mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlenecek.