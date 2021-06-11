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Giriş Tarihi: 11.6.2021 20:59 Son Güncelleme: 11.6.2021 21:05

'ten sürpriz karar! Rıdvan, Kerem ve Abdülkadir kadroda yer almadı...

Şenol Güneş'ten sürpriz karar! Rıdvan, Kerem ve Abdülkadir kadroda yer almadı...

A Milli Takımımızın İtalya ile oynayacağı EURO 2020 açılış maçında ilk 11'ler ve yedekler belli oldu. , İtalya karşısında sürpriz bir karara imza atarak 3 genç oyuncuya kadroda yer vermedi.

EURO 2020'nin açılış maçını gerçekleştirecek olan A Milli Takımımız, İtalya karşısında turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor. Ay-yıldızlıların İtalya'ya karşı sahne alacak kadrosu belli oldu.

Kerem Aktürkoğlu, Rıdvan Yılmaz ve Abdulkadir Ömür İtalya karşısında kadroda yer almadı.

Milli takımımızın ilk 11'i ve yedekleri şöyle:

TÜRKİYE: UĞURCAN, ZEKİ ÇELİK, MERİH, ÇAĞLAR, UMUT MERAŞ, OKAY, OZAN TUFAN, HAKAN ÇALHANOĞLU, YUSUF YAZICI, KENAN KARAMAN, BURAK YILMAZ

Yedekler: Mert, Altay, Cengiz, Dorukhan, Taylan, Ozan Kabak, Enes, Orkun, İrfan Can, Kaan, Mert Müldür, Halil

Roma Olimpiyat Stadı'nda saat 22:00'de başlayacak olan mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlenecek.

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Şenol Güneş'ten sürpriz karar! Rıdvan, Kerem ve Abdülkadir kadroda yer almadı...
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