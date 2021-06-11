Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Burak Yılmaz için seneler sonra gelen Real Madrid itirafı! Falcao ve Mourinho detayı...
Giriş Tarihi: 11.6.2021 15:11 Son Güncelleme: 11.6.2021 15:40

: için seneler sonra gelen itirafı! Falcao ve Mourinho detayı...

Son dakika: Burak Yılmaz için seneler sonra gelen Real Madrid itirafı! Falcao ve Mourinho detayı...

... EURO 2020'nin gol kralı adayları arasında yer alan milli futbolcumuz 'ın transferiyle ilgili itiraf geldi. Burak Yılmaz'ın takımına transferini yöneten , yıllar sonra itirafda bulundu. ile Galatasaray arasındaki karşılaşmalar sırasında Burak Yılmaz'ı çok beğenerek Mourinho'ya önerdiğini belirten deneyimli futbol adamı ilginç açıklamalarda bulundu.

spor haberleri... Milli takımımızın kaptanı , bu sezon başında transfer olduğu 'de muhteşem bir performans sergileyerek takımının şampiyonluğa ulaşmasında büyük pah sahibi oldu. Burak Yılmaz'ın transferinde büyük rol oynayan , Avrupa basınına konuştu.

SON DAKİKA: BURAK YILMAZ İÇİN YILLAR SONRA GELEN REAL MADRİD İTİRAFI!

Bir dönem Monaco'da da görev yapan Luis Campos, 'nun sakatlığı sürecünde Burak Yılmaz'ı transfer etmek istediklerini fakat maddi olarak yüksek bir maaşı olduğu için Berbatov'u aldıklarını ifade etti.

Sporx'in haberine göre Burak Yılmaz ile transferi gündeme geldi fakat sonuçlanmadı. Galatasaray ile Real Madrid'in eşleştiği dönem Burak Yılmaz fırtına gibi esmişti.

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'2013 baharıydı. Real Madrid ve Galatasaray, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşılaşıyordu. O dönem Real Madrid'de rakip gözlemciliği yapıyordum.

Burak Yılmaz'ın zaten harika bir kariyeri vardı. Ancak ben o zaman keşfettim. Mourinho ile Burak Yılmaz hakkında uzun uzun konuşmuştum. O günden beri Burak Yılmaz'ın futboluna aşığım." ifadelerini kullandı.

BURAK YILMAZ VE FALCAO TESADÜFÜ!

2014-2016 yılları arasında Monaco'da görev alan Luis Campos, "Radamel Falcao sakatlandığında Burak Yılmaz ile Dimitar Berbatov arasında kaldık. Burak Yılmaz'ı istedik ama maaşı çok yüksekti ve büyük bir yıldızdı. Bu yüzden Berbatov'u aldık." dedi.

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'BURAK YILMAZ'A TELEFON AÇTIM...'

Burak Yılmaz, Avrupa'nın 5 büyük ligine transfer olmak için geç kaldı." diyerek sözlerini sürdüren Luis Campos, "Lille'e transfer ettiğimde Burak Yılmaz ile konuştum. 'Futboluna uzun süredir aşığım.

Bu yaşa kadar Avrupa'ya neden transfer olmadığını anlayamıyorum. Burada Lille ile büyük bir meydan okuma olacak. Güzel bir şehir, iyi bir antrenör, gelecek vaat eden bir kadro, iyi tesisler. Eksik olan tek şey sensin, sen eksik parçasın.

Karakterinle ve olağanüstü kişiliğinle bu genç takıma liderlik yapacaksın.' dedim. Gözleri parladı. Kimyayı hissetti." açıklamasını yaptı.

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MANCİNİ'DEN BURAK YILMAZ AÇIKLAMASI!

"Türkiye'yi yenmemiz için belki de en iyi oyunumuzu oynamamız gerekiyor. Genç ve fantastik oyunculara sahipler. Umarım Türkiye ile finalde yeniden karşılaşırız. Burak harika bir sezon geçirdi. Çok sevdiğim bir oyuncu ama umarım bize gol atmaz. Hem insan hem de oyuncu olarak çok iyi biri.

Ne kadar çok taraftar olursa, biz de o kadar mutlu oluruz. 16 bin kişi bizim için çok önemli. Aralarında Türk taraftarlar da olacak ama bu uzun süren Covid döneminden sonra çok güzel.

SAATLER ÖNCESİNDEN GELDİLER

Karşılaşma öncesi Türk taraftarlar erken saatlerden itibaren Roma Olimpiyat Stadı'nın çevresinde toplanmaya başladı. Türkiye'den taraftar gelmesine izin verilmezken, serbest dolaşımdaki Avrupa Birliği ülkelerinden bilet alan gurbetçiler, stat çevresinde heyecanla beklerken milli takıma da destek verdi. Ay-yıldız formalı taraftarlar, Türk bayrakları açıp, söyledikleri tezahürat ve marşlarla milli takıma destek verdi.

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Maçla ilgili tahminlerini Demirören Haber Ajansı (DHA) mikrofonları aracılığıyla dile getiren taraftarlar, galibiyetten emin konuştu. Türk futbolseverlerin görüşleri şöyle:

"Stuttgart yakınlarından geldik. Ofansif bir oyun beklemiyorum yani biraz daha defansif, beraberlik getirecek gibi bir oyun içerisinde gibi olacağız ama hedef tabii ki 3 puan."

"En çok güvendiğimiz isim Burak Yılmaz. Fransa'da yaşadığı şampiyonluktan sonra da öz güvenli gelecektir. Bence 2-0 kazanacağız. İtalya 27 maçtır yenilmedi ama bizim de Şenol Güneş'imiz var. Çok güzel taktikler ile dize getirebileceğiz onları."

"Roma'yı yakarız ama ilk yarım saat kesinlikle gol yemememiz ve güzel oynamamız lazım. İlk yarım saati güzel atlattıktan sonra yeneceğimize yüzde 100 eminim. 1-0, 2-0 diyemem ama 3 puan bizim."

"Bizim için önemli olan bu formanın hakkını vermek. Milli takımımızdan bunu istiyorum: Formayı terletin, hakkını verin, gerisi gelir."

"İnşallah yeneceğiz, 3 puan bizim."

"Açılış maçı olması gerçekten çok önemli. Uzun zamandır Türkiye açılış maçına denk gelmedi. Benim seyrettiğim genelde açılış maçları sürprize gebe. Favori ev sahibi İtalya görünüyor olsa da A Milli Takım'ın uzun zamandır formda oluşundan dolayı bugünkü maçın beraberliğe yakın olduğunu düşünüyorum. İçimdeki bir his de kazanacağız gibi geliyor. İtalyanların 27 maçtır yenilmeme rekoru bugün bitebilir."

"3-1 skor tahminim. Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Burak Yılmaz gol atar diye düşünüyorum. Normalde İtalya acayip güçlü bir takım ama bugün ben kazanacağımıza çok inanıyorum. 20 yıldır bekliyoruz bu anı."

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"İnşallah bugün İtalyanlara sağlam bir savunma yaparak, 1-0 maç bizim olacaktır. Golü de Merih Demiral'dan bekliyorum."

"Türkiye'ye başarılar diliyorum. Polonya'dan geldik. Erasmus öğrencisiyiz. İnşallah yeneriz. Şampiyon Türkiye."

"Almanya Nürnberg'den geldik. 'Bizim Çocuklar'a başarılar diliyoruz. Sakatlıksız atlatıp, inşallah finalde kupayı alarak evimize götüreceğiz."

"Ben de 'Bizim Çocuklar'a başarılar diliyorum. 3-0 maçı alacağız, hayırlısı olsun."

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Son dakika: Burak Yılmaz için seneler sonra gelen Real Madrid itirafı! Falcao ve Mourinho detayı...
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