Son dakika: Burak Yılmaz Rüştü Reçber'in rekorunu kırdı! 8 futbolcu ilki yaşadı

Son dakika... EURO 2020'nin açılış maçında İtalya, A Milli Takımımızı ağırladı. Şenol Güneş, müsabakaya Moldova ile oynadığımız hazırlık maçındaki ilk 11 ile başladı. Güneş'in sahaya sürdüğü 11'deki 8 futbolcu bir ilki yaşadı. Sahaya kaptan çıkan Burak Yılmaz ise Rüştü Reçber'in rekorunu kırdı.
Burak Yılmaz (35 yaş 331 gün), Rüştü Reçber'i (35 yaş 46 gün) geride bırakarak Türkiye formasıyla Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası'nda maça çıkan en yaşlı oyuncu oldu.
EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşılaşan A Milli Takım'da 8 oyuncu ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda forma giydi.
EURO 2020'nin açılış mücadelesinde İtalya karşısında sahaya çıkan A Milli Futbol Takımı'nda 8 oyuncu kariyerlerinde ilki yaşadı.
Daha önce Avrupa Şampiyonası'nda forma giyen Burak Yılmaz, Ozan Tufan ve Hakan Çalhanoğlu, kariyerlerinde bir kez daha bu heyecanı yaşadı.
İlk 11'de sahaya çıkan Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Kenan Karaman ve Yusuf Yazıcı, futbol yaşantılarında ilk kez bu organizasyonda boy gösterdiler.