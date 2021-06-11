Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Dünya devi Inter EURO 2020'nin ilk maçında milli futbolcumuz Zeki Çelik'i izleyecek!
Giriş Tarihi: 11.6.2021 17:27 Son Güncelleme: 11.6.2021 17:50

Son dakika: Dünya devi Inter 'nin ilk maçında milli futbolcumuz 'i izleyecek!

Son dakika: Dünya devi Inter EURO 2020'nin ilk maçında milli futbolcumuz Zeki Çelik'i izleyecek!

Son dakika haberi... A Milli Takımın ve ’de sezonu şampiyon tamamlayan ’in ilk 11 oyuncularından , bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansın ardından dünya devini peşine taktı. ’nin açılış maçında ile karşılaşacak olan milli takımda sağ bekte maça başlayacak olan Zeki Çelik için İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

Bu sezon 'de Paris Saint-Germain'i geride bırakan ve , ve 'in formasını giydiği , şampiyonluğa ulaşmıştı.

Şampiyonlukta takımın başrol oyuncularından birisi olan Zeki Çelik, 2018 yılından bu yana Lille'de forma giyiyor. Bu sezon Lille formasıyla 35 maça çıkan milli futbolcumuz, 4 gol ve 3 asist yapmayı başardı.

'nin ilk maçında ile karşı karşıya gelecek. Bu sene Fransa'da şampiyonluğa ulaşan Lille takımının önemli isimleri arasında yer alan Zeki Çelik, sağ bekte başarılı bir performans ortaya koydu.

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İtalya gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, İtalya Serie A'da şampiyonluğa ulaşan Inter'in sportif direktörü Piero Ausilio, bu akşam saat 22.00'de başlayacak olan İtalya-Türkiye maçında Zeki Çelik'i izleyecek.

Inter'de bu sezon Paris Saint-Germain'e transfer olması beklenen Achraf Hakimi'nin yerine düşünülen Zeki Çelik için daha önce de transfer söylentileri dış basında yer almıştı.

24 yaşındaki milli futbolcumuz için Lille'in Avrupa Şampiyonası'nın ardından karar vereceği ve astronomik bir teklif gelmesi halinde satmayı düşünebileceği belirtilmişti.

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Zeki Çelik'in Lille'de olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

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Son dakika: Dünya devi Inter EURO 2020'nin ilk maçında milli futbolcumuz Zeki Çelik'i izleyecek!
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