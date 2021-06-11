Son dakika: Dünya devi Inter EURO 2020'nin ilk maçında milli futbolcumuz Zeki Çelik'i izleyecek!

Bu sezon Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain'i geride bırakan ve Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, şampiyonluğa ulaşmıştı.
Şampiyonlukta takımın başrol oyuncularından birisi olan Zeki Çelik, 2018 yılından bu yana Lille'de forma giyiyor. Bu sezon Lille formasıyla 35 maça çıkan milli futbolcumuz, 4 gol ve 3 asist yapmayı başardı.
İtalya gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, İtalya Serie A'da şampiyonluğa ulaşan Inter'in sportif direktörü Piero Ausilio, bu akşam saat 22.00'de başlayacak olan İtalya-Türkiye maçında Zeki Çelik'i izleyecek.
Inter'de bu sezon Paris Saint-Germain'e transfer olması beklenen Achraf Hakimi'nin yerine düşünülen Zeki Çelik için daha önce de transfer söylentileri dış basında yer almıştı.
24 yaşındaki milli futbolcumuz için Lille'in Avrupa Şampiyonası'nın ardından karar vereceği ve astronomik bir teklif gelmesi halinde satmayı düşünebileceği belirtilmişti.
Zeki Çelik'in Lille'de olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.