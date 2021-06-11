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Giriş Tarihi: 11.6.2021 16:55 Son Güncelleme: 11.6.2021 16:55

Türkiye ! Türkiye'nin rakipleri, fikstürü ve puan durumu sıralaması

Türkiye A Grubu puan durumu! EURO 2020 Türkiye'nin rakipleri, fikstürü ve puan durumu sıralaması

A Milli Futbol Takımımız, 'ye İtalya karşısındaki maçla başlıyor. Turnuvanın açılış maçıda Türkiye, İtalya ile Roma'da kozlarını paylaşacak. Milliler, EURO 2020'de A Grubu'nda bulunuyor. Millilerimiz, İtalya'nın ardından 2 önemli karşılaşma daha oynayacak. Bu noktada, Türkiye'nin EURO 2020 rakipleri, fikstürü ve merak konusu oldu. Peki, İtalya'nın ardından Türkiye'nin diğer rakipleri kimler, kimle karşılaşacak? İşte, EURO 2020 A Grubu puan durumu ve Türkiye'nin fikstürü ile rakipleri

Türkiye'nin serüveni İtalya maçı ile başlıyor. A Milli Futbol Takımımız, turnuvanın açılış maçında İtalya ile kozlarını paylaşayacak. Roma'da oynanayacak mücadele, A Grubu'nun da en önemli maçı olarak gösteriliyor. Türkiye, İtalya'nın ardından 2 tane daha önemli maç yapacak.

TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ, FİKSTÜRÜ VE A GRUBU PUAN DURUMU!

Türkiye'nin A Grubu'ndaki rakipleri arasında İtalya, İsviçre ve Galler bulunuyor. Milliler, İtalya'nın ardından bu iki takımla karşı karşıya gelecek. Öte yandan, Türkiye'nin fikstürü de belli oldu.

İşte, EURO 2020 Türkiye'nin fikstürü, rakipleri ve A Grubu puan durumu;

TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ KİMLER?

Türkiye'nin A Grubu'ndaki rakipleri şu takımlar;

  • İtalya
  • Galler
  • İsviçre

EURO 2020 TÜRKİYE'NİN FİKSTÜRÜ AÇIKLANDI

Türkiye, A Grubu'ndaki ilk maçına 11 Haziran'da İtalya karşısında çıkacak. A Grubu diğer maçlarında Azerbaycan'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda, 16 Haziran'da TSİ 19.00'da Galler, 20 Haziran'da da TSİ 19.00'da İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

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A GRUBU PUAN DURUMU EURO 2020

Puan durumu sıralaması, maçlar oynandıktan sonra güncellenecektir.

1- Türkiye - 0

2- İtalya - 0

3- Galler - 0

4- İsviçre - 0

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Türkiye A Grubu puan durumu! EURO 2020 Türkiye'nin rakipleri, fikstürü ve puan durumu sıralaması
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