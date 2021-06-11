Türkiye A Grubu puan durumu! EURO 2020 Türkiye'nin rakipleri, fikstürü ve puan durumu sıralaması

Türkiye'nin EURO 2020 serüveni İtalya maçı ile başlıyor. A Milli Futbol Takımımız, turnuvanın açılış maçında İtalya ile kozlarını paylaşayacak. Roma'da oynanayacak mücadele, A Grubu'nun da en önemli maçı olarak gösteriliyor. Türkiye, İtalya'nın ardından 2 tane daha önemli maç yapacak.

TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ, FİKSTÜRÜ VE A GRUBU PUAN DURUMU!

Türkiye'nin A Grubu'ndaki rakipleri arasında İtalya, İsviçre ve Galler bulunuyor. Milliler, İtalya'nın ardından bu iki takımla karşı karşıya gelecek. Öte yandan, Türkiye'nin fikstürü de belli oldu.

İşte, EURO 2020 Türkiye'nin fikstürü, rakipleri ve A Grubu puan durumu;