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Giriş Tarihi: 11.6.2021 21:34

TRT 1 CANLI İZLE! Şifresiz Türkiye İtalya maçı canlı izle

TÜRKİYE İTALYA TRT 1 CANLI İZLE! Şifresiz Türkiye İtalya maçı canlı izle

TRT 1 canlı izle! Tüm dünyanın beklediği EURO 2020'nin ilk maçında ile karşı karşıya geliyor. Şenol Güneş bu maçta kalede Uğurcan Çakır'a forma şansı verdi. Orta sahada Okay ve Ozan ileride de Burak Yılmaz oynayacak. ! TRT 1 canlı izle konusu şu sıralar en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte TRT 1 canlı izleme ekranı...

EURO 2020'nin ilk maçında ile karşı karşıya geliyor! Milli takımımızda heyecan dorukta. Tüm Türkiye bu maçı yakından takip ediyor. Hakan Çalhanoğlu ve Yusuf Yazıcı en önemli hücum silahlarımız arasında yer alıyor. Karşılaşmayı 2.500 civarında Türk seyirci stadyumdan izleyecek. Türkiye İtalya TRT 1 canlı izle!

Avrupa'nın farklı şehirlerinde oynanacak EURO 2020'nin ilk maçında millilerimiz İtalya ile kozlarını paylaşacak. Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü defans tandeminde yer alıyor. Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci de yedekler arasında yer aldı.

TRT 1 CANLI İZLE (TÜRKİYE İTALYA MAÇI İZLE)

Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Milliler, bu maçlarda 4 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Kalesinde 23 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip ağlara 8 gol gönderdi.

Türkiye ile İtalya arasında oynanan son iki karşılaşma, 1-1 sona erdi. İki rakip, İtalya'nın başkenti Roma'da ilk kez karşı karşıya gelecek.

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SON MAÇ 15 YIL ÖNCE

İki ülke A milli futbol takımları, son kez 15 Kasım 2006'da Bergamo'da özel maçta karşı karşıya geldi.

İtalya, 39. dakikada Di Natale'nin golüyle öne geçti. Milli takımın beraberlik golü ise 42. dakikada Materazzi'nin ters vuruşuyla geldi.

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TÜRKİYE İTALYA TRT 1 CANLI İZLE! Şifresiz Türkiye İtalya maçı canlı izle
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