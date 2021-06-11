TÜRKİYE İTALYA TRT 1 CANLI İZLE! Şifresiz Türkiye İtalya maçı canlı izle

Avrupa'nın farklı şehirlerinde oynanacak EURO 2020'nin ilk maçında millilerimiz İtalya ile kozlarını paylaşacak. Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü defans tandeminde yer alıyor. Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci de yedekler arasında yer aldı.
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Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Milliler, bu maçlarda 4 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Kalesinde 23 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip ağlara 8 gol gönderdi.
Türkiye ile İtalya arasında oynanan son iki karşılaşma, 1-1 sona erdi. İki rakip, İtalya'nın başkenti Roma'da ilk kez karşı karşıya gelecek.
SON MAÇ 15 YIL ÖNCE
İki ülke A milli futbol takımları, son kez 15 Kasım 2006'da Bergamo'da özel maçta karşı karşıya geldi.
İtalya, 39. dakikada Di Natale'nin golüyle öne geçti. Milli takımın beraberlik golü ise 42. dakikada Materazzi'nin ters vuruşuyla geldi.