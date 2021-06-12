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Giriş Tarihi: 11.6.2021 23:45 Son Güncelleme: 12.6.2021 07:28

13 sene sonra yine aynı başlangıç! İtalya karşısında varlık gösteremedik...

SABAH.COM.TR SPOR
13 sene sonra yine aynı başlangıç! İtalya karşısında varlık gösteremedik...

Milli takımımız İtalya karşısında aldığı mağlubiyetle 'ye buruk başladı. İlk yarıda 'ın kurtarışları sayeisnde oyunda kalan , ikinci yarıda Umut Meraş'ın ayağının kayması sonrası talihsiz bir golle geriye düştü. Merih'in kendi kalesine attığı golden sonra Immobile sahneye çıktı ve İtalyanları 2-0 öne geçirdi. Insigne maçta son sözü söyledi.

Dünyanın beklediği 'de açılış maçında İtalya ile karşılaşan , karşılaşmadan 3-0 mağlubiyetle ayrıldı. Millilerimiz İtalyanlar karşısında varlık gösteremedi. İkinci yarı oyuna giren Cengiz Ünder'in isabetli şutu haricinde pozisyon bulamayan milliler turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı. Bu başlangıç akıllara EURO 2008'i getirdi.

EURO 2008'E DE MAĞLUBİYETLE BAŞLAMIŞTIK!

EURO 2008'e de mağlubiyetiyle başlayan Türkiye, daha sonra epik maçların ardından finali son anda kaçırmıştı.

Portekiz karşısında Pepe ve Raul Meireles'in gollerine engel olamayan millilerimiz ilk maçtan mağlup ayrılmıştı. Daha sonra İsviçre'yi 2-1 mağlup eden milliler Çek Cumhuriyeti'ni de 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı.

Takım içinde kenetlenip moral bozmadan gelecek maçlara bakmanın çok önemli olduğunu yeniden hatırlamamız gerek.

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13 sene sonra yine aynı başlangıç! İtalya karşısında varlık gösteremedik...
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