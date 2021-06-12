13 sene sonra yine aynı başlangıç! İtalya karşısında varlık gösteremedik...

Dünyanın beklediği EURO 2020'de açılış maçında İtalya ile karşılaşan Türkiye, karşılaşmadan 3-0 mağlubiyetle ayrıldı. Millilerimiz İtalyanlar karşısında varlık gösteremedi. İkinci yarı oyuna giren Cengiz Ünder'in isabetli şutu haricinde pozisyon bulamayan milliler turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı. Bu başlangıç akıllara EURO 2008'i getirdi.