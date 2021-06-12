Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Abraham yoklaması!
Giriş Tarihi: 12.6.2021

Abraham yoklaması!

Abraham yoklaması!

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, yıldız bir ismi gündemine aldı. Kartal, 23 yaşındaki İngiliz oyuncuyu kiralamak amacıyla Chelsea’ye teklifte bulundu

Gelecek sezon 'nde boy gösterecek olan Beşiktaş, 'ın raporu doğrultusunda kaliteli bir forveti renklerine bağlamak istiyor. Özellikle Aboubakar'ın ayrılığının ardından siyahbeyazlı yönetim bir isim üzerinde yoğunlaştı. Kara Kartal, Tammy Abraham'ı kiralamak için Chelsea'nin kapısını çaldı. Ancak İngiliz kulübü, ünlü golcüsünü yeni transfer stratejisine göre kadroda tutup tutmayacağını bildireceğini siyah-beyazlılara iletti. 'nın da formasını giyen 23 yaşındaki Abraham, geçen sezon 'de 22 maçta 6 gol attı, 2 asist yaptı.

KİMDİR?
CHELSEA'NIN akademisinden yetişen Abraham, 2016'da Championship takımı Bristol City'ye kiralandı. Burada sezonun 'en iyi genç oyuncusu' seçilen yıldız futbolcu, ardından Swansea City'de bir yıl kiralık oynadı. 2018 yılında bu sefer Aston Villa'ya kiralanan ve bu takımda 25 gol kaydeden Abraham, son iki sezondur Chelsea'de ter döküyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberler: Bakanlık harekete geçti! Miras tarlalar için yeni düzenleme
Ece Seçkin'in tekne pozu olay oldu! Fit haline övgüler yağdı
EURO 2020'ye talihsiz başlangıç! Ay-yıldızlılar, İtalya'ya 3-0 kaybetti...
Altın yatırımcısı dikkat! Altın fiyatları için kritik veri açıklandı! Fed yön verecek
PKK elebaşı Karayılan yalvardı: Durun artık bizi rahat bırakın herkese sesleniyorum sessiz kalmayın
SON DAKİKA: Ukraynalı model Fransız balkondan düşüp öldü... Sevgilisi kurtarmak yerine bakın ne yaptı!
SON DAKİKA: Abdullah Gül'ün danışmanı zehir zemberek sözlerle istifa etti: Bardağı taşıran son damla oldu...
Son dakika: Beşiktaş’ta Sergen Yalçın çıkmazı! 2 teklifi reddetti...
Kıvanç Tatlıtuğ hayranları sabırsızlıkla bekliyordu... Müjdeli haber geldi! Kıvanç Tatlıtuğ baba oluyor!
SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan talimat verdi: NATO Zirvesi öncesi Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret
ARKADAŞINA GÖNDER
Abraham yoklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA