Abraham yoklaması!

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, yıldız bir ismi gündemine aldı. Kartal, 23 yaşındaki İngiliz oyuncuyu kiralamak amacıyla Chelsea’ye teklifte bulundu
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda kaliteli bir forveti renklerine bağlamak istiyor. Özellikle Aboubakar'ın ayrılığının ardından siyahbeyazlı yönetim bir isim üzerinde yoğunlaştı. Kara Kartal, Tammy Abraham'ı kiralamak için Chelsea'nin kapısını çaldı. Ancak İngilizkulübü, ünlügolcüsünü yenitransfer stratejisine görekadroda tutup tutmayacağınıbildireceğini siyah-beyazlılarailetti. İngiltere Milli Takımı'nın da formasını giyen 23 yaşındaki Abraham, geçen sezon Premier Lig'de 22 maçta 6 gol attı, 2 asist yaptı.
KİMDİR?
CHELSEA'NIN akademisinden yetişen Abraham, 2016'da Championship takımı Bristol City'ye kiralandı. Burada sezonun 'en iyi genç oyuncusu' seçilen yıldız futbolcu, ardından Swansea City'de bir yıl kiralık oynadı. 2018 yılında bu sefer Aston Villa'ya kiralanan ve bu takımda 25 gol kaydeden Abraham, son iki sezondur Chelsea'de ter döküyor.