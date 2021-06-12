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Giriş Tarihi: 12.6.2021 11:27 Son Güncelleme: 12.6.2021 11:28

Altay'ın gol kralı Paixao'ya talipler artıyor!

DHA
Altay'ın gol kralı Paixao'ya talipler artıyor!

'e yükselen Altay'da son 3 sezonda 1. Lig'de 3 kez gol kralı olarak tarihe geçen Marco Paixao için 1. Lig'in yeni ekipleri sıraya girdi. Siyah-beyazlılarla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Portekizli santfora ligin yeni ekiplerinden , ve 'un talip olduğu öğrenildi.

Altay formasıyla ligde ilk yılında 29, ikinci yılında 22, son olarak geçen sezon ise 25 gol kaydeden 36 yaşındaki Paixao'nun 'de mutlu olduğu ve takımdan ayrılmayı düşünmediği ifade edildi.

İlerleyen yaşına rağmen 'de de gollerine devam etmek isteyen Portekizli yıldız, geçen sezon Altay'da 400 bin Euro yıllık ücretle oynadı. Altay Teknik Direktörü 'nin Marco Paixao'yu Süper Lig'de de kadrosunda düşündüğü ifade edildi.

Deneyimli teknik adam ile oynanan Play-Off finalinde yedek soyundurduğu Marco Paixao'yu ikinci yarıda oyuna almış, usta golcü de 89'uncu dakikada attığı golle takımının Süper Lig'e yükselmesinde başrolü oynamıştı.

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Altay'ın gol kralı Paixao'ya talipler artıyor!
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