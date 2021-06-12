Eski milli futbolcu Tanju Çolak'tan çarpıcı İtalya-Türkiye maçı yorumu! "Milli takımın ne oynadığını anlayamadım"

"YEDİĞİMİZ GOLLER DÖNEN TOPLARDAN VE KALECİNİN PAS HATASINDAN KAYNAKLI"

Millilerin, İtalya karşısında hücum aksiyonlarını gerçekleştiremediğine dikkat çeken Çolak, "Milli takımın ne oynadığını, hangi taktik diziliş ve oyun planını benimsediğini anlayamadım. Ne orta alan geçişlerini ne de hücum etkinliklerini yapamadık. Gol yediğimiz dakikaya kadar savunma disiplinimiz takım olarak iyiydi. Ancak skor 2-0 olduğu halde hala kendi yarı alanımızda etkisiz yan ve geri paslarını yapmamız futbol adına çok gereksizdi.