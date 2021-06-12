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Giriş Tarihi: 12.6.2021 11:18

FSV Duisburg Başkanı Erol Ayar: Bizim için en önemli konu gençler

DHA
FSV Duisburg Başkanı Erol Ayar: Bizim için en önemli konu gençler

Başkanı Erol Ayar, "Bizim için en önemli konu gençler. Gençlere sahip çıkmak önemli. El ele verdiğiniz zaman eminim 2'nci Lig'de de rahat oynarız. İnanın 1'inci Lig'e de çıkabiliriz, imkan var ama Türk işadamlarının bize destek olması lazım" dedi.

Almanya 5. Futbol Ligi ekiplerinden, Türk takımı 'nün başkanı Erol Ayar, kulüp ve projeleri hakkında 'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Kendileri için en önemli şeyin gençler olduğuna vurgu yapan Ayar, "Gençlere sahip çıkmak önemli. Duisburg çok büyük bir Türk bölgesi. 50-60 kilometre içinde 1.3 milyon Türk yaşıyor. Bizim hedeflerimiz iş adamlarını bir araya toplamak, bir aile olmak, el ele vererek bir yerlere gelmek. Böyle yerlere gelmek için iş adamlarıyla birbirimize destek olmalıyız. Bugün sigortacı olur, birisi üretici olur, dernek olur... Hem burada kendilerine faydası olur hem de kulübe faydası olur. Şu an bizim bir projemiz var. İş adamlarını burada bir arada toplamak. Burada bir iş adamları derneği kuracağız. Onlarla beraber el ele verip daha iyi yerlere gelmek istiyoruz" diye konuştu.

"BİZ EL ELE VERDİKTEN SONRA İNANIN 1'İNCİ LİG'E DE ÇIKABİLİRİZ"

Kulüp binalarını yeni yaptıklarını söyleyen başkan Ayar, "Sahamız çok küçük. Şu an 18-19 genç takımımız var, artı 2 tane büyük birinci takım var. İki yeni saha yaptırıyoruz şu anda. Eminim bundan sonra daha da büyük bir toplum oluşacak burada. Bu emek işi. El ele verdiğimiz zaman eminim 2'nci Lig'de de rahat oynarız. 'un dediği gibi, biz el ele verdikten sonra inanın 1'inci Lig'e de çıkabiliriz, imkan var. 3 olsa bile önemli. Basamak basamak iyi yerlere gelmek, emin adımlarla bir yere gelmek önemli bizim için" açıklamasında bulundu.

İNAN: AMACIMIZ TÜRK GENÇLERİNİ BİR ÇATI ALTINDA TOPLAMA

FSV Duisburg Kulübü Yöneticisi ise yaptığı açıklamada, "Burada Türk vatandaşlarımız çoğunlukta. Biz de yönetici olarak amacımız Türk gençlerini bir çatı altında toplayıp, futbola merak göstermelerini istiyoruz. Ayrıca 'ye altyapı hazırlamak istiyoruz. Gençlerimizle birebir diyalog içerisindeyiz. Çok güzel çalışmalarımız var. Sağ olsunlar iş adamlarımız da elini taşın altına koyuyorlar. Güzel bir sinerji oluştu ve herkes destek için koşuyor, öyle söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

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FSV Duisburg Başkanı Erol Ayar: Bizim için en önemli konu gençler
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