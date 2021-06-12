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Giriş Tarihi: 12.6.2021 12:35

başkan adayı 'ten seçim ve sözleri

AA
Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk'ten seçim ve Fatih Terim sözleri

Kulübü'nde 19 Haziran'da yapılacak seçimli genel kurulda başkanlık için , seçilmesi durumunda 28 Mayıs 2022'de kulübü yeniden seçime götüreceğini söyledi. 'İbra edilmeyen ceketini alıp sandığa gidecek' diyen Metin Öztürk, "Söylediğimiz her şeyin arkasındayız. 19 Haziran'da seçiliyoruz, 20 Haziran'da Fatih hoca işbaşı yapıyor, sonrasında da müziğini taraftarımıza dinleteceğiz" ifadelerini kullandı.

Öztürk, Hilton İstanbul Maslak'ta düzenlediği basın toplantısında seçim gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklama sırasında 'e seçilmeleri durumunda ikinci başkan koltuğuna oturacak Nasuhi Sezgin ile başkan yardımcıları olacak İsmail Sarıkaya ve Rıza Tevfik Morova eşlik etti. Diğer kurul üyeleri de toplantıyı yerinde takip etti.

"BAŞARILI OLSAK DA 28 MAYIS 2022'DE SEÇİM OLACAK"
Seçimde son düzlüğe girildiğini aktaran Öztürk, " son 2 yılda özellikle mahkeme köşelerinde çok hırpalandı. Geçmişle ilgili olumsuz şeyler konuşmak yerine ileri bakıyoruz. Galatasaray'ı mahkeme kapılarından kurtarıp fabrika ayarlarına döndüreceğiz. Gelecek 3 yıl için tüm taahhütlerimizin arkasındayız. Üç yıllığına geliyoruz ama biz 1 yıl sonra 28 Mayıs 2022'de kulübü seçime götüreceğiz. Bir yıl sonra gelip güvenoyu alacağız. Çok başarılı olsak da büyük bir yüzdeyle gelsek de 28 Mayıs 2022'de seçim olacak" diye konuştu.

"İBRA EDİLMEYEN CEKETİNİ ALIP SANDIĞA GİDECEK"
Metin Öztürk, adayların hazırlanması için zamana ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek, "Kişisel veri güvenliği açısından hiçbir dosya verilmedi. Kulübün mali yapısıyla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Herkes alevler arasına dalıyor. Herkes iyi niyetle dalıyor ama kimse içeriği bilmiyor. Biz bu arada gecikmiş 2 genel kurulu yapacağız. Mayıs ayında kendi genel kurulumuzu yapacağız. En önemlisi tüzüğün tek bir maddesini değiştirerek kulübü bu kaostan kurtaracağız. Mali kongreleri 2 günde yapacağız. İbra ikinci gün gerçekleştirilecek. İbra edilmeyen ceketini alıp sandığa gidecek" ifadelerini kullandı.

"19 HAZİRAN'DA SEÇİLİYORUZ, 20 HAZİRAN'DA FATİH TERİM İŞBAŞI YAPIYOR"
Son dönemde kulübe üye yapılanların oy kullanıp kullanmayacağıyla ilgili tartışmaların yaşandığını vurgulayan Öztürk, "Bilmediğimiz alevlerin içine doğru giriyoruz. Bunların hepsinin hem ekonomik hem de idari açıdan üstesinden gelecek kadro burada. Söylediğimiz her şeyin arkasındayız. 19 Haziran'da seçiliyoruz, 20 Haziran'da Fatih hoca işbaşı yapıyor, sonrasında da müziğini taraftarımıza dinleteceğiz. Artık bizim aile olmamız, mahkeme kapısından kurtulmamız lazım. Eğer 28 Mayıs 2022'de seçime gideceğinizi taahhüt etmezseniz birileri üyeler üzerinden tartışma yaşanacak, ibra-ibrasızlık kavgalarına gireceğiz. Bu kavgalara girmeye gerek yok." şeklinde görüş belirtti.

"3 YILDIR HAZIRLANIYORUZ"
Kemerburgaz Tesisleri'nin yapımının kulüp için acil olduğunu vurgulayan Öztürk, "Bunu kaynak bulamazsak cebimizden yapacağız. Son kuruşumuzu vermeye geliyoruz. Seçilmek çok kolay. Şu anda öndeyiz. Diğer adaylar da aynı şeyleri söyleyecektir. Ancak en önemlisi çözüm üretmek. Çözecek ekip burada. Biz çözeceğiz ve 2 yıl için seçime gideceğiz. Yöneteceğimize inanmasak en kargaşalı dönemde değil, birisi 1 yılı üstlendikten sonra keyfini sürmek için gelmek isterdik. O kadar inanıyoruz çünkü 3 yıldır biz hazırlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk'ten seçim ve Fatih Terim sözleri
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