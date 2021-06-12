Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk'ten seçim ve Fatih Terim sözleri

"3 YILDIR HAZIRLANIYORUZ"

Kemerburgaz Tesisleri'nin yapımının kulüp için acil olduğunu vurgulayan Öztürk, "Bunu kaynak bulamazsak cebimizden yapacağız. Son kuruşumuzu vermeye geliyoruz. Seçilmek çok kolay. Şu anda öndeyiz. Diğer adaylar da aynı şeyleri söyleyecektir. Ancak en önemlisi çözüm üretmek. Çözecek ekip burada. Biz çözeceğiz ve 2 yıl için seçime gideceğiz. Yöneteceğimize inanmasak en kargaşalı dönemde değil, birisi 1 yılı üstlendikten sonra keyfini sürmek için gelmek isterdik. O kadar inanıyoruz çünkü 3 yıldır biz hazırlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.