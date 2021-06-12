Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme! "Hiç Fenerbahçe yenilgisi görmedik"

En zor anında bile Galatasaray dilinden düşmedi. Sabah 4'lere kadar bankalarda, yüzde 1'lik komisyon için diğer kulüplerden daha fazla yarar için çaba sarf ettiğinin bizzat şahidiyiz. Ben de Galatasaray'a katkıları için Mustafa Cengiz'e teşekkür ediyorum.

"HİÇ FENERBAHÇE YENİLGİSİ GÖRMEDİK"

Bizim dönemimiz hiç Fenerbahçe yenilgisi görmedi. Bizim için en büyük mutluluk. Hatta son iki maçı galip gelmenin de büyük mutluluk ve huzurunu yaşıyoruz. Bütün başkan adaylarına başarılar diliyorum" diye konuştu.