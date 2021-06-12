Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Giriş Tarihi: 12.6.2021 17:29

Galatasaray'ın borcu açıklandı!

İHA
Galatasaray'ın borcu açıklandı!

Galatasaray Başkan Yardımcısı , "Galatasaray'ımızın 31 Aralık 2020 itibarıyla borcu, sizin değiminizle borç-alacak farkı, 2 milyar 162 milyon TL. Bizim faaliyet kitapçığımızda toplam yükümlülükler 2 milyar 700 milyon TL olarak görünüyor. Bu toplam borç anlamına gelmiyor." dedi.

Galatasaray Başkan Yardımcısı , divan kurulu toplantısında kulübün mali yapısıyla ilgili sunum yaptı. Kulübün mali yapısının korona virüs salgınından etkilendiğini belirten Kançal, buna rağmen 'nde mali disiplini sağladıklarını söyledi.

Toplam borçla ilgili konuşan Kaan Kançal, "Galatasaray'ımızın31 Aralık 2020 itibarıyla borcu, sizin değiminizle borç-alacak farkı,2 milyar 162 milyon TL. Bizim faaliyet kitapçığımızda toplam yükümlülükler 2 milyar 700 milyon TL olarak görünüyor. Bu toplam borç anlamına gelmiyor. Toplam yükümlülüklerin içinde bizim vadesi gelmemiş, tahsil edeceğimiz alacaklarımız da var. Şöyle bir hataya düşülüyor. Faaliyet kitabı açılıyor ve konsolide rakamda 2 milyar küsür TL borç görünüyor. Sonra bir de 'nin mali tablosunda 2 milyar küsür görülüyor. Halbuki konsolidenin içinde sportif de var. Bu iki rakam toplanıp Galatasaray'ın borcu 4 milyar küsür borcu olduğu sonucuna varılıyor. Ondan sonra bizim telefonlarımızı durmuyor" şeklinde konuştu.

"BU YAPILANDIRMA ANLAŞMASINI İMZALAMAMIZ BİR KEYFİYET DEĞİL ZORUNLULUKTUR"

ile Aralık 2019'da yapılandırma anlaşması imzaladıklarını ifade eden Kançal, "Yapılandırmanın mali tablolardaki pozitif etkisini gördük. Ancak salgın nedeniyle nakit akışımız bozuldu. 2020'de bırakın yapılandırma anlaşmasının şartlarına uymak faizlerini bile ödeyemedik. Bizim için ikinci bir yapılandırma anlaşması imzalamak zorunluluk oldu. Mart 2020'de ikinci anlaşmayı imzaladık ama yürürlüğe girmedi. Ondan sonra 28 Mayıs 2021'de yürürlüğe girdi. Bir takım ön koşullar vardı. Sıkıntılı bir süreç yaşadık. Yapılandırmamızı tamamladık. Bunun şartları, 1 milyar 200 milyon TL yeniden finansa ettiğimiz borcumuzu, üzerini ödeyemediğimiz 300 milyon TL faiz ve vadesi geçmiş borçlarımızı ödemek kaydıyla 700 milyon TL ilave kredi kullandık. Dolayısıyla 2 milyar 200 milyon TL'yi 9 yıl yapılandırdık. Bunun ilk faiz ödemesi 31 Mayıs 2022'deyapılacak. İlk ana para ödemesi de 31 Mayıs 2023'te olacak. Bu yapılandırmayla ödemekle yükümlü olduğumuz borçlarımızla ilgili nakit akıştan kaynaklanan temerrüde düşme riskimiz azaldı. İkinci olarak finansman ve faiz giderlerimiz bitti. Artık TL kredi faizlerini fahiş kullanmayacağız. Piyasanın şartları neyse o olacak. Uzun vadede yüz binlerce TL tasarrufumuz olacak. Artık Galatasaray'ın kur farkı zararı bitmiştir. Temditli olan gelirlerimiz de açıldı. Bankalar ise bizden matematiğe uygun olmayan popülist harcamaları yapmamamızı istiyorlar. Bu yapılandırma anlaşması kulübümüz için hayırlı olmuştur. Bu anlaşmayı ödemeseydik bizim ödemekle yükümlü olduğumuz ana para ve faizimiz 1 milyar 104 milyon TL'ydi. Bu yapılandırma anlaşmasını imzalamamız bir keyfiyet değil zorunluluktur. Umarım bundan sonra bu yapılandırma anlaşmasına uyulur" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İtalya-Türkiye maçı sonrası olay sözler! "Umarız Şenol Güneş'e..."
Dayakçı İsmail Küçükkaya’nın şiddet uyguladığı eski eşi Eda Demirci isyan etti!
İstanbul-Ankara arası kısalıyor! Türkiye'den hızlı tren atağı
Altın yatırımcısı dikkat! Altın fiyatları için kritik veri açıklandı! Piyasalar Fed ile yön bulacak
Son dakika haberi: Bakan Koca'dan 'Hibrit model' açıklaması! Maskeler atılacak mı? 20 yaşa aşı müjdesi
Ece Seçkin'in tekne pozu olay oldu! Fit haline övgüler yağdı
Son dakika haberler: Bakanlık harekete geçti! Miras tarlalar için yeni düzenleme
Esra Erol, Havva ve çocuklarına yeni bir hayat kurdu!
PKK elebaşı Karayılan yalvardı: Durun artık bizi rahat bırakın herkese sesleniyorum sessiz kalmayın
Üçüncü kez kansere yakalanan Gülay’dan yeni haberler geldi! 51 yaşındaki şarkı vasiyetini hazırlattı
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'ın borcu açıklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA