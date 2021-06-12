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Giriş Tarihi: 12.6.2021 15:13

hangi kanalda canlı yayınlanacak? EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

Galler İsviçre maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? EURO 2020 Galler İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

EURO 2020 heyecanı dün başladı. da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Futbol severler, maçı hangi kanalda sorusunun yanında, maç saatini de araştırıyor. UEFA Euro 2020 fikstürüne göre, Galler İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve maç yayını Türkiye'de şifresiz mi? İşte, bugün başlayacak Euro 2020'de Galler İsviçre maçı hakkında merak edilen bilgiler...

UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası için ilk düdük dün akşam çaldı. Gruplardan çıkmak için yarışacak takımlar ve bugünkü maç saatleri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Oynanacak maçlar arasında da yer alıyor. Müsabaka için geri sayım sürerken, " EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? " sorusu merak konusu oldu. Aşağıda, Galler İsviçre maçı kanalı, maç saati ve ne zaman oynanacağı hakkında bilgiler yer alıyor.

EURO 2020 NE ZAMAN? GALLER İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA 2020 ne zaman sorusunun cevabı ve gruplar, fikstür ile ilgili detaylar şöyle;

  • Finali normal şartlarda 2020 yılı yazında yapılacak olan ancak corona virüs pandemisinin patlak vermesi nedeniyle 2021 yılına ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020), bu yıl 11 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak.



EURO 2020 NEREDE YAPILACAK?

24 ülkenin milli takımın mücadele edeceği UEFA EURO 2020 grup maçları ev sahipliği bulunan 11 ülkenin belirlenen şehirlerindeki stadyumlarda oynanacak. Yarı final mücadeleleri 6-7 Temmuz tarihlerinde, final maçı ise 11 Temmuz 2021 günü Londra - İngiltere'de bulunan Wembley Stadyumu'nda oynanacak.



EURO 2020 HANGİ KANALDA?

EURO 2020'de ülkelerin oynayacağı tüm maçlar TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.



TÜRKİYE'NİN GRUBU VE RAKİPLERİ

A Grubunda yer alan A Milli futbol Takımımızın rakipleri ve maç programı şöyle;

  • İtalya - 11 Haziran 2021 - 21.00 (Roma - İtalya)
  • Galler - 16 Haziran 2021 - 18.00 (Bakü - Azerbaycan)
  • İsviçre - 20 Haziran 2021 - 18.00 (Bakü - Azerbaycan)

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Galler İsviçre maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? EURO 2020 Galler İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?
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