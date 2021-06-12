Galler İsviçre maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? EURO 2020 Galler İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası için ilk düdük dün akşam çaldı. Gruplardan çıkmak için yarışacak takımlar ve bugünkü maç saatleri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Oynanacak maçlar arasında Galler İsviçre maçı da yer alıyor. Müsabaka için geri sayım sürerken, " EURO 2020 Galler İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? " sorusu merak konusu oldu. Aşağıda, Galler İsviçre maçı kanalı, maç saati ve ne zaman oynanacağı hakkında bilgiler yer alıyor.

EURO 2020 NE ZAMAN? GALLER İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA 2020 ne zaman sorusunun cevabı ve gruplar, fikstür ile ilgili detaylar şöyle;