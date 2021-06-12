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Giriş Tarihi: 12.6.2021 13:06

'nin gözü Trabzonsporlu oyuncularda

DHA
Göztepe'nin gözü Trabzonsporlu oyuncularda

'de 2021-2022 sezonu için transfer çalışmalarını sürdüren , gözünü 'a çevirdi. Sarı-Kırmızılılar, , ve için harekete geçti.

'de 2021-2022 sezonu için transfer çalışmalarını sürdüren , gözünü 'a çevirdi. Bordo-mavililerden ayrılan İranlı stoped ile görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, sağ bek , defans oyuncusu ve geçen sezon kiralık olarak oynattığı için harekete geçti.

Teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda temaslarını sıklaştıran yönetimin özellikle Hosseini ve Kamil transferinde önemli mesafe kattteği bildirildi. Karaman'ın Diabate'nin de takımda devam etmesine sıcak baktığı ve oyuncunun büyük ihtimalle yeni sözonda da Göztepe forması giyeceği vurgulandı.

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Göztepe'nin gözü Trabzonsporlu oyuncularda
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