Kanarya Favre’ye gitti

F.BAHÇE, teknik direktör koltuğunu doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Benitez ve Bielsa gibi hocalardan olumlu sonuç alamayan F.Bahçe, en son Borussia Dortmund'da görev yapan Lucien Favre ile temas kurdu. Şu anda boşta olan 63 yaşındaki İsviçreli teknik adamın düşünmek için süre istediği öğrenildi. Hücum futboluyla ön plana çıkan Favre, Dortmund'un yanı sıra Almanya'da M'Gladbach ve Hertha Berlin'de de çalıştı. Bir diğer seçenek ise Ralf Rangnick. 62 yaşındaki Alman hocanın geniş yetkiler istediği gelen haberler arasında.