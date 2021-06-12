Kara Kartal’dan yerli operasyonu

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Çebi ile transferden sorumlu yönetici Torunoğulları’nın zirvesinde, ilk 11’e katkı verebilecek yerli futbolcular üzerinde duruldu
Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ve transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları bir toplantı gerçekleştirdi. Zirvede yabancı oyuncular kadar büyük önem arz eden kadronun yerli kalitesi de vardı. Çebi'nin "Yerli oyuncu kalitemiziartıralım. A Takım'a doğrudankatkı yapacak isimler bakalım. Gelecek sezonlarada hazırlıklı olmalıyız" ifadelerini kullandığı kaydedildi. Salih Uçan ile el sıkışan ve imzaları gelecek hafta atması beklenen Beşiktaş, Kenan Karaman ile de anlaşarak kadrosunu güçlendirmek istiyor. Stoper için hedefler de Arda Kızıldağ ya da AbdülkerimBardakçı olarak belirlendi.