Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kara Kartal’dan yerli operasyonu
Giriş Tarihi: 12.6.2021

Kara Kartal’dan yerli operasyonu

Kara Kartal’dan yerli operasyonu

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Çebi ile transferden sorumlu yönetici Torunoğulları’nın zirvesinde, ilk 11’e katkı verebilecek yerli futbolcular üzerinde duruldu

Beşiktaş'ta Başkan ve transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi bir toplantı gerçekleştirdi. Zirvede yabancı oyuncular kadar büyük önem arz eden kadronun yerli kalitesi de vardı. Çebi'nin "Yerli oyuncu kalitemizi artıralım. A Takım'a doğrudan katkı yapacak isimler bakalım. Gelecek sezonlara da hazırlıklı olmalıyız" ifadelerini kullandığı kaydedildi. Salih Uçan ile el sıkışan ve imzaları gelecek hafta atması beklenen Beşiktaş, Kenan Karaman ile de anlaşarak kadrosunu güçlendirmek istiyor. Stoper için hedefler de Arda Kızıldağ ya da Abdülkerim Bardakçı olarak belirlendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberler: Bakanlık harekete geçti! Miras tarlalar için yeni düzenleme
Ece Seçkin'in tekne pozu olay oldu! Fit haline övgüler yağdı
EURO 2020'ye talihsiz başlangıç! Ay-yıldızlılar, İtalya'ya 3-0 kaybetti...
Altın yatırımcısı dikkat! Altın fiyatları için kritik veri açıklandı! Fed yön verecek
PKK elebaşı Karayılan yalvardı: Durun artık bizi rahat bırakın herkese sesleniyorum sessiz kalmayın
SON DAKİKA: Ukraynalı model Fransız balkondan düşüp öldü... Sevgilisi kurtarmak yerine bakın ne yaptı!
SON DAKİKA: Abdullah Gül'ün danışmanı zehir zemberek sözlerle istifa etti: Bardağı taşıran son damla oldu...
Son dakika: Beşiktaş’ta Sergen Yalçın çıkmazı! 2 teklifi reddetti...
Kıvanç Tatlıtuğ hayranları sabırsızlıkla bekliyordu... Müjdeli haber geldi! Kıvanç Tatlıtuğ baba oluyor!
SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan talimat verdi: NATO Zirvesi öncesi Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret
ARKADAŞINA GÖNDER
Kara Kartal’dan yerli operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA