Rakamlar bizi yıktı

talya karşısında futboluyla isteneni veremeyen Türkiye, oyunuyla sınıfta kaldı.Avrupa Şampiyonası tarihinde İtalya ilk kez bir maçta üç gol atarken, dün gece 24 şut, 25 orta yapmayı başardı.Kaleci Uğurcan Çakır 20 hatalı pas ile maçın en fazla pas hatası yapan ismi oldu ve bu hatalardan biri kalemize gol olarak döndü.Pandemi nedeniyle stat kapasitesinin yüzde 25'i kadar seyirci girişine izin verilirken, Roma Olimpiyat Stadı'nda Türkiyeİtalya maçını 15 bin 946 kişi takip etti. 3 bin Türk taraftar, 90 dakika boyunca Ay-Yıldızlı ekibe coşkuyla destek verdi.EURO 2020'nin ilk maçı öncesi Roma Olimpiyat Stadı'nda açılış seremonisi gerçekleştirildi. Şov, 1960'tan bugüne kadar oynanan Avrupa şampiyonalarından görüntülerin stat skorbordlarına yansıtılmasıyla başladı. İtalyan Polis Bandosu'nun müzik dinletisiyle devam eden gösteride, eşzamanlı olarak stat çatısından davulcular iple sarkıtılarak şov yaptı. Organizasyonda, İtalyanlar'ın dünyaca ünlü tenoru Andrea Bocelli de sahne aldı. U2 ikilisi Bono ve The Edge'in de yer aldığı "We are the People" isimli parçanın çalınmasıyla etkinlik son buldu.G.Saray'ı da çalıştıran İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini yine ilgi odağıydı… 56 yaşındaki çalıştırıcı turnuva için özel üretilen kıyafeti ile daha önce dergilere kapak olurken bu kez de görücüye çıktı. Deneyimli teknik adamın elbisesi 1982'de Dünya Kupası'nı kazanan İtalya'nın hocası Enzo Bearzot'tan esinlenilerek özel olarak üretildi. Avusturya ve Hollanda'dan gelen gurbetçiler, Roma sokaklarında gün boyunca maç coşkusunu doyasıya yaşadıandemiyi gerekçe gösteren İtalya hükümeti, A Milli Takım'ı desteklemek isteyen taraftarların İtalya'ya girişine izin vermedi.Almanya, İsviçre, Avusturya ve Hollanda'dan Roma'ya Türk yağdı. Erken saatlerde şehre giriş yapan gurbetçilerimiz eczaneler önünde uzun kuyruklar oluşturdu ve Kovid-19 testi oldu. Şehirde kırmızıbeyaz formalarıyla tur atan Türk futbolseverler, maç öncesi Roma sokaklarını marşlarla inletti.İtalya'da bulunan Türk dizi oyuncusu Can Yaman, İtalyan sevgilisi Dilette Leotta'yla birlikte EURO 2020'nin açılış maçını stadyumda izledi. İkili maç öncesi SABAH'a özel poz verdi