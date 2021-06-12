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Giriş Tarihi: 12.6.2021

rekabetinde F.Bahçe önde

Steven Caulker rekabetinde F.Bahçe önde
'de teknik direktör belirsizliğine rağmen transferde hareketlilik yaşanıyor. Geçen sezon büyük ümitlerle alınan Lemos ve Tisserand'dan memnun kalmayan sarı-lacivertlilerin hedefinde 2.5 sezonda forması ile 85 maça çıkan Steven Caulker var… Türkiye'den Beşiktaş ve Trabzon'un da çok istediği Caulker, bonservisi elinde olduğu için oldukça revaçta bir isim… 29 yaşındaki 1.91'lik stoperin geçtiğimiz günlerde menajerlik şirketini değiştirmesi ve Fenerbahçe'nin hayli sıcak ilişkilere sahip olduğu Rogon ile anlaşması da "Fenerbahçe'ye daha yakın" şeklinde yorumlara neden oldu. Caulker'in, Szalai ile iyi bir ikili olacağını düşünen sarı-lacivertliler, İngiliz oyuncu için maddi fedakârlıktan kaçınmayacak.

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Steven Caulker rekabetinde F.Bahçe önde
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