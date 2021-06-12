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Giriş Tarihi: 12.6.2021 11:34 Son Güncelleme: 12.6.2021 11:34

yeni sezonu açıyor! Kamp tarihleri belli oldu...

AA
Trabzonspor yeni sezonu açıyor! Kamp tarihleri belli oldu...

'i 71 puanla 4. sırada tamamlayan , 2021-2022 sezonu hazırlıklarına 28 Haziran'da başlayacak. Bordo-mavililer, teknik direktör yönetiminde 27-28 Haziran tarihlerinde 'da toplanarak, sağlık kontrollerinden geçecek. Futbolcular, daha sonra kendi tesislerinde antrenman yapacak.

'i 71 puanla 4. sırada tamamlayan , 2021-2022 sezonu hazırlıklarına 28 Haziran'da başlayacak. Bordo-mavililer, teknik direktör yönetiminde 27-28 Haziran tarihlerinde 'da toplanarak, sağlık kontrollerinden geçecek. Futbolcular, daha sonra kendi tesislerinde antrenman yapacak.

Karadeniz ekibi, 4 Temmuz'da 'a giderek Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde iki etaplı kamp gerçekleştirecek.

Trabzonspor, ay sonunda da Trabzon'a dönerek, maçı için hazırlanacak.

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Trabzonspor yeni sezonu açıyor! Kamp tarihleri belli oldu...
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