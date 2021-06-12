Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: Borcumuz net 75 milyon lira

Kulüpten ayrılan oyuncuların ücretleriyle ilgili ise Gevrek, "Bizim her şeyimizi şeffaf, biz Azubuike'yi 2 milyon avroya sattık ve yaklaşık 6 ay bunu açıklamadık. Yaptığımız protokol gereği iki kulüp bunu 6 ay açıklamayacaktı. Youssuf'u 2 milyon 150 bin avroya sattık. Bugün Hadebe'yi konuşuyoruz, yüzde 99 bitti, 1,5 milyon avroya Amerika'ya veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından raporların ibrasına geçildi, oylamada bütün raporlar okunarak kabul edildi.

Kongrede kulübün 2020-2021 sezonu gelir ve gider tablosu 188 milyon lira olarak açıklandı.