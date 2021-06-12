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Giriş Tarihi: 12.6.2021 16:26 Son Güncelleme: 12.6.2021 16:26

Başkanı : Borcumuz net 75 milyon lira

AA
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: Borcumuz net 75 milyon lira

Başkanı , "Borcumuz net 75 milyon lira. 'da 3 tane de dosyamız var, bu dosyalar daha sonuçlanmadı. Açıklanan herhangi bir dosya olmadığı için oradaki borcumuz net değil" dedi.

Kulübünün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kulüp Başkanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının futbol üzerindeki olumsuzluklarından bahsederek, diğer kulüpler gibi Yeni Malatyaspor'un da mali açıdan etkilediğini belirtti.

Gevrek, kulübün borçlarıyla ilgili, "Geçen senenin mali kongresinde açıkladığımız borcumuz 61 milyon. 2020-2021 sezonunda borcumuz kısa vadede 55 milyon, uzun vadede 20 milyon ve yaklaşık 75 milyon borcumuz var. Geçin yıl pandemiden dolayı mart ayından hazirana kadar ara verilmişti. Yayın gelirimizden ciddi şekilde ödemeler durmuştu, ödemelerde zorlandığımız bir yıl olmuştu. Borcumuz net 75 milyon lira. 'da 3 tane de dosyamız var, bu dosyalar daha sonuçlanmadı. Açıklanan herhangi bir dosya olmadığı için oradaki borcumuz net değil." ifadelerini kullandı.

"EN AZ BORCU OLAN İLK 5 KULÜBÜN ARASINDAYIZ"

Adil Gevrek, kulübün mali durumundan bahsederek, "'de diğer takımlara baktığımız zaman 75 milyon borcumuz var dediğimizde, 'arkadaşlar 75 milyon Süper Lig'deki bir takım için borç mu' diyorlar. Diğer takımların 400-300-200 milyon, beraber rekabet ettiğimiz takımların ciddi borçları var. 'Ekonomik dengeleri sağlamalıyız' diyoruz ve 7 yıldır, son 2 yıl hariç borçsuz getirdik. Sadece yayıncı kuruluşun gelirleriyle bir takımın Süper Lig'de dönmesi imkansız. Zaman zaman destek verdi. Bu güne kadar 'da diğer ülkelerden genç oyuncuları bularak, 50 bin dolar bonservisle alarak, 2 milyon dolara satarak, kulübümüzü yaşatmaya gayret ediyoruz. En az borcu olan ilk 5 kulübün arasındayız." diye konuştu.

Kulüpten ayrılan oyuncuların ücretleriyle ilgili ise Gevrek, "Bizim her şeyimizi şeffaf, biz Azubuike'yi 2 milyon avroya sattık ve yaklaşık 6 ay bunu açıklamadık. Yaptığımız protokol gereği iki kulüp bunu 6 ay açıklamayacaktı. Youssuf'u 2 milyon 150 bin avroya sattık. Bugün Hadebe'yi konuşuyoruz, yüzde 99 bitti, 1,5 milyon avroya Amerika'ya veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından raporların ibrasına geçildi, oylamada bütün raporlar okunarak kabul edildi.

Kongrede kulübün 2020-2021 sezonu gelir ve gider tablosu 188 milyon lira olarak açıklandı.

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Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: Borcumuz net 75 milyon lira
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