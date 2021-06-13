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Giriş Tarihi: 13.6.2021 14:31 Son Güncelleme: 13.6.2021 14:40

Altay'ın adı İstanbul FSM Köprüsü'ne yazıldı!

DHA
Altay'ın adı İstanbul FSM Köprüsü'ne yazıldı!

. Lig'de Play-Off şampiyonu olarak 18 yıl sonra 'e dönen Altay'ın taraftarları kulübün ismini kupa kaldırdığı İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne lazerle yazdırdı.

26 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan final maçında 'yu 1-0 mağlup ederek adını 'e yazdıran siyah-beyazlı kulübün İstanbul'da yaşayan taraftarları, köprüde lazerle görsel şova imza attı. Şampiyon olan takımların İstanbul Boğazı üzerindeki 2 kıtayı birleştiren köprülere bayrak asma geleneği devam ederken, Altaylılar ise lazer yöntemiyle, "Büyük Altay ve Şampiyon Altay" mesajı verdi. Sosyal medyada paylaşılan görseller Altaylılar tarafından büyük beğeni topladı.

ALTINORDU'YA GÖNDERME

Altaylı taraftarlar, yeniden inşa edilen 'nda söz sahibi olmak isteyen Altınordu'yu sosyal medyada gönderme yaptı. Alsancak Stadı'nın kendilerine ait olduğunu ifade eden siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medyada Altınordu ismiyle sahte hesaplar açarak, "Altınordu Tire Stadı'na Kavuşuyor" etiketiyle paylaşımlar yaptı. UEFA standartlarında 60 milyon TL maliyetle inşa edilen Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı, ilçede profesyonel kulüp bulunmaması nedeniyle sadece amatör lig maçlarına ev sahipliği yapabiliyor.

KALECİ PIRIC VE ZAFER GÜNDEMDE

Yeni sezon öncesi kadrosunu büyük ölçüde yenileyecek Altay'ın Slovenya ekibi NK Maribor'da forma giyen Boşnak kaleci Kenan Piric ve 'dan 20 yaşındaki kaleci Zafer Görgen'le ilgilendiği belirtildi. Bosna Hersek Milli Takımı'nda da görev alan 26 yaşındaki Piric'in ismi daha önce Göztepe ile anılmıştı. Çaykur Rizesporlu genç file bekçisi Zafer'e ise Süper Lig'den pek çok kulübün talip olduğu kaydedildi.

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Altay'ın adı İstanbul FSM Köprüsü'ne yazıldı!
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