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Giriş Tarihi: 13.6.2021 19:21 Son Güncelleme: 13.6.2021 19:32

’a Kongolu forvet Assombalonga önerildi!

Beşiktaş’a Kongolu forvet Britt Assombalonga önerildi!

ve ’nın son şampiyonu , yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sergen Yalçınla 1 yıllık yeni kontrat imzalayacak olan siyah-beyazlılar, Aboubakar’ın ardından forvet arayışlarını sürdürüyor. vatandaşı Assombalonga, Beşiktaş’a önerildi.

yönetiminde 2020-2021 sezonunu ve 'nı kaldırarak tamamlayan , iki kupalı dönemin ardından yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Deneyimli teknik adamla 1 yıllık kontrat imzalayacak olan siyah-beyazlılar, transfer çalışmalarını hızlandırmak istiyor.

Geçtiğimiz sezon şampiyonlukta büyük katkısı bulunan 'ın 'a imza atmasıyla birlikte forvet bölgesinde büyük bir eksiklik oluşan siyah-beyazlılar, birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor.

Beşiktaş için son olarak ekiplerinde forma giyen ve şu an boşta olan forvet oyuncusu Assombalonga, önerildi.

Kariyerinin tamamını İngiltere'de geçiren Assombalonga, bu sezon formasıyla 32 maça çıktı ve 5 gol kaydetti. 28 yaşındaki golcü oyuncu, 2011 yılında başladığı kariyerinde toplamda 346 maça çıktı ve 131 gol, 18 asistle oynadı.

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Beşiktaş’a Kongolu forvet Britt Assombalonga önerildi!
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