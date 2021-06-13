Cengiz Ünder görev başına

Dün Roma'dan Bakü'ye geçen A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş yolculuk boyunca 3-0 kaybettiğimiz İtalya maçını tekrar izledi. Teknik ekibiyle birliktekarşılaşmanındetaylı analizini bugünyapacak olan tecrübeli çalıştırıcı,hatalar ve eksikleride bire bir görüşmelerleoyuncularına anlatacak. Grupta çarşamba günü oynanacak Galler karşılaşmasına tam olarak hazır çıkmak isteyen Güneş, İtalya'da beklentilerikarşılamayan ilk 11'inideğiştirmeye hazırlanıyor.
DEFANSTAN ÇIKIŞTA SORUN VAR
Özellikle hücumda sıkıntı yaşayan 69 yaşındaki çalıştırıcı, Yusuf Yazıcı yerine Cengiz Ünder'le başlayacak. Savunmadan topla çıkışlarda yaşanan sorunu tespit eden Güneş, oyun kurma becerisi yüksek Kaan ve Ozan Kabak'a da 11'de yer aramaya başladı.
KAPTAN'DAN MESAJ:GRUPTAN ÇIKACAĞIZ
Milli Takım'ın tecrübeli kaptanı Burak Yılmaz, İtalya yenilgi sonrası otelde suratları asık olan arkadaşlarıyla konuştu. Oynanan kötü futbolun kendilerine yakışmadığını ancak bu yenilgiyle biten bir şey olmadığını vurgulayan golcü futbolcu, "Başımız öne eğilmeyecek. Galler ve İsviçre maçlarını kazanıp bu kötü yenilgiyi herkese unutturacağız. Biz iyi bir takımız ve bu gruptan çıkacağız" dedi.
ÇİZME BASINI COŞTU
EURO2020'nin açılış maçında İtalya'nın Türkiye karşısında elde ettiği 3-0'lık galibiyet, Çizme basınında büyük coşku yarattı. Corriere delloSport gazetesi, "Yaşasın İtalya" manşetiyle galibiyeti duyururken, "Harika başlangıç. Sırada İsviçre var" ifadeleri kullanıldı. Tuttosport, "Gök Mavililer ikinci yarıda uçuşa geçti" yorumunu yaparken, Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golün kilidi açtığını belirtti. La Stampa gazetesi de takımlarının farklı galibiyetini "Büyülü gece. İtalya, Türkiye'yi yendi" başlığıyla okuyucularına aktardı.