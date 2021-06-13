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Giriş Tarihi: 13.6.2021

görev başına

Cengiz Ünder görev başına

, Galler karşısında kadroda değişime gidecek. Bakü’deki maça yerine ’le başlayacak olan tecrübeli çalıştırıcı, oyun kurma becerisi yüksek Kaan Ayhan ve ’a da yer arıyor

Dün Roma'dan Bakü'ye geçen 'da teknik direktör yolculuk boyunca 3-0 kaybettiğimiz İtalya maçını tekrar izledi. Teknik ekibiyle birlikte karşılaşmanın detaylı analizini bugün yapacak olan tecrübeli çalıştırıcı, hatalar ve eksikleri de bire bir görüşmelerle oyuncularına anlatacak. Grupta çarşamba günü oynanacak Galler karşılaşmasına tam olarak hazır çıkmak isteyen Güneş, İtalya'da beklentileri karşılamayan ilk 11'ini değiştirmeye hazırlanıyor.

DEFANSTAN ÇIKIŞTA SORUN VAR
Özellikle hücumda sıkıntı yaşayan 69 yaşındaki çalıştırıcı, yerine 'le başlayacak. Savunmadan topla çıkışlarda yaşanan sorunu tespit eden Güneş, oyun kurma becerisi yüksek Kaan ve 'a da 11'de yer aramaya başladı.

KAPTAN'DAN MESAJ: GRUPTAN ÇIKACAĞIZ
Milli Takım'ın tecrübeli kaptanı Burak Yılmaz, İtalya yenilgi sonrası otelde suratları asık olan arkadaşlarıyla konuştu. Oynanan kötü futbolun kendilerine yakışmadığını ancak bu yenilgiyle biten bir şey olmadığını vurgulayan golcü futbolcu, "Başımız öne eğilmeyecek. Galler ve İsviçre maçlarını kazanıp bu kötü yenilgiyi herkese unutturacağız. Biz iyi bir takımız ve bu gruptan çıkacağız" dedi.

ÇİZME BASINI COŞTU
EURO 2020'nin açılış maçında İtalya'nın karşısında elde ettiği 3-0'lık galibiyet, Çizme basınında büyük coşku yarattı. Corriere dello Sport gazetesi, "Yaşasın İtalya" manşetiyle galibiyeti duyururken, "Harika başlangıç. Sırada İsviçre var" ifadeleri kullanıldı. Tuttosport, "Gök Mavililer ikinci yarıda uçuşa geçti" yorumunu yaparken, Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golün kilidi açtığını belirtti. La Stampa gazetesi de takımlarının farklı galibiyetini "Büyülü gece. İtalya, Türkiye'yi yendi" başlığıyla okuyucularına aktardı.

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