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Giriş Tarihi: 13.6.2021 14:32

'da Breziya maçı öncesi 'da 12 vakası

AA
Copa America'da Breziya maçı öncesi Venezuela'da 12 koronavirüs vakası

futbol turnuvasının açılış maçında Brezilya ile karşılaşacak 'da futbolcu ve teknik ekip içindeki 12 kişide yeni tip (Kovid-19) tespit edildi.

Brezilya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, turnuva öncesi yapılan rutin kontrollerde Milli Takımı oyuncuları ve teknik ekibinde 12 kişinin sonucunun pozitif çıktığı ve bu vakaların karantina altında tutulduğu belirtildi.

Brezilya basınında yer alan haberlerde, 12 vakadan 8'ini oyuncuların oluşturduğu ve Venezuela'nın kadrosunda yer alan yedek oyuncuların, 14 Haziran Pazartesi TSİ 00.00'da Brezilya ile oynanacak açılış maçına yetiştirilmesi için çaba sarf edildiği vurgulanıyor.

Konu hakkında bilgilendirilen Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) ise maçın ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı. 2020'de salgın nedeniyle ertelenen turnuvanın ev sahiplerinden Kolombiya'da şiddetli protestolar, Arjantin'de ise Kovid-19 salgını nedeniyle iki ülke turnuvadan çekilmiş ve turnuvanın Brezilya'da düzenleneceği, geçen ay sonunda duyurulmuştu.

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Copa America'da Breziya maçı öncesi Venezuela'da 12 koronavirüs vakası
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