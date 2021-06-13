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Giriş Tarihi: 13.6.2021

En zor maçını kazandı

En zor maçını kazandı

Sahada kalbi duran Danimarkalı futbolcu , ölümün kıyısından döndü. Karşılaşmanın 43. dakikasında yere yığılan 29 yaşındaki yıldıza sahada 15 dakika kalp masajı yapıldı. Oyuncular, tribünler ve tüm futbolseverler için de hayat adeta durdu. Yaşama tutunan Eriksen, derin bir nefes aldırdı

'de - maçında dramatik anlar yaşandı. Danimarka'nın yıldızı 43. dakikada bir anda yere yığıldı. Futbolcuların telaşla sağlık görevlilerini sahaya çağırdığı pozisyon sonrası 29 yaşındaki yıldıza ilk müdahale yapıldı. Kalp krizi geçiren oyuncuya yaklaşık 15 dakika saha içinde kalp masajı yapıldı. Eriksen'in uzun süre yerde kalması tüm oyuncuların ve seyircilerin gözyaşlarına boğulmasına neden oldu.



ELEKTROŞOKLA GÖZLERİNİ AÇTI
Kalp masajı yetersiz gelince sağlık ekipleri elektroşok uyguladı. 29 yaşındaki oyuncu sedyeyle saha dışına çıkarılıp hastaneye götürüldü. Eriksen'in sedyeyle taşınırken, bilincinin açık olduğunun gözlenmesi herkese derin bir nefes aldırdı. Ertelenen maç 2 saat sonra kaldığı yerden oynandı.



DÜNYA NEFESİNİ TUTUP İZLEDİ
Danimarkalı Christian Eriksen'in sahada yaşam savaşı vermesi futbolcular ve tribündeki taraftarlar kadar maçı TV başında izleyen tüm futbolseverler tarafından da büyük bir gerginlikle izlendi. Sevindirici haberi Danimarka Futbol Federasyonu verdi. Danimarkalı yetkililer, yıldız oyuncunun uyandığını ve hastanede tetkiklerin sürdüğünü bildirdi. Eriksen'in menajeri de Inter'de forma giyen 29 yaşındaki futbolcunun bilincinin açık olduğunu ifade etti.



KAHRAMAN KJAER
Sahaya giren Eriksen'in eşi Sabrina Kvist Jensen gözyaşlarına boğuldu. Soğukkanlılığı ile ön plana çıkan ve arkadaşlarını yönlendirip psikolojiyi çok iyi yöneten Kjaer, Eriksen'in eşini de teselli etti. Danimarka basını Kjaer'e 'Kahraman' benzetmesini yaptı.

FİNLANDİYA İLKLERİ YAŞADI
tarafından tatil edilen karşılaşma iki takımın da isteği doğrultusunda yaklaşık 2 saat sonra kaldığı yerden yeniden başladı. Tarihinde ilk kez 'na katılma başarısı gösteren Finlandiya, rakiplerini sahaya çıkarken alkışladı. Turnuvadaki ilk golünü Pohjanpalo ile bulan Finlandiya tarihi bir galibiyet aldı. Ölümün kıyısından dönen Danimarkalı Christian Eriksen, UEFA tarafından maçın oyuncusu seçildi.

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