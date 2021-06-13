Fatih Doğan'dan Galler maçı yorumu! 'Kaan Ayhan ve Dorukhan tercihi olabilir...'

İşte Fatih Doğan'ın Türkiye - Galler maçı yorumu!

'Bir maç sonrası enseyi karartmayalım ama İtalya karşısındaki kimliksiz oyuna da güzellik makyajı yaparak sorunları gölgelemenin alemi yok.

Milli Takım neden kaybetti? Bu tablo bizi umutsuzluğa sevk etmeli mi?

İtalya maçı sonrası ne umudumu kaybettim ne de inancımı... Çünkü tecrübelerim ve Türkiye'nin şampiyona öz geçmişi bana bu düşüşlerin bir de yükselişi olduğunu hatırlatıyor. EURO 2000'de İtalya (2-1), 2002'de Brezilya (2-1), 2008'de Portekiz (2-0) yenilgileriyle şampiyonalarda grup maçlarına başlayan Millilerimiz, çeyrek final, Avrupa ve Dünya üçüncülüklerine ulaştı. En iyi üçüncülerin gruptan çıkma şansı olduğu bir ortamda İtalya yenilgisine bakıp enseyi karartmak doğru değil. Ancak İtalya maçındaki kötü ve kimliksiz oyuna da güzellik makyajı yaparak sorunları gölgelemenin de alemi yok.