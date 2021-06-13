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Giriş Tarihi: 13.6.2021 08:42 Son Güncelleme: 13.6.2021 08:50

'da için karar verildi! Fatih Terim'in raporu...

MEHMET ÖZCAN
Galatasaray'da Emre Akbaba için karar verildi! Fatih Terim'in raporu...

'da transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Alpaslaz Öztürk ve 'yı kadrosuna katan Galatasaray'da gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimizi sezon da kritik maçlarda gol atarak takımına puanlar getiren 'nın geleceği netleşti. Fatih Terim, Emre Akbaba ile ilgili raporunu yönetime verdi.

Transfer sezonunun başlamasından sonra 'da transferler açıklanmaya başlandı., sözleşmesi biten 28 yaşındaki orta sahaya da imza attırmaya hazırlanıyor. Muslera ve Marcao'nun mukavelesini uzatan, ile 'ü kadroya katan sarı-kırmızılıların anlaşmaya vardığı son isim oldu.

İLK TRANSFERLER AYTAÇ KARA VE ALPASLAN ÖZTÜRK OLDU

Henüz yeni yönetimi belli olmayan 'da buna rağmen transfer çalışmaları hız kesmiyor. Sezon devam ederken, 'nın sözleşmesini uzatan sarı-kırmızılılar, mayıs ayında da Marcao ile yeni mukavele yapmıştı. Kasımpaşa'dan Aytaç Kara ve Göztepe'den Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katan Cimbom, Ömer Bayram'la da 3 yıllık anlaşma sağladı. İmza sırası ise 'ya geldi.

İKİ OYUNCU DA 3 YILLIĞINA GALATASARAY'DA

, 'yle sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki stoper oyuncusu 'ü 3 yıllığına kadrosuna kattı. İmza töreninin ardından konuşan Galatasaray'ın yeni transferi sarı-kırmızılılara istendiğini hissederek geldiğini söyledi.

'ın yeni transferi , statta düzenlenen imza töreninde kendisini sarı-kırmızılılara bağlayan imzayı attı. , sarı-kırmızılılara 3 yıllık imza attı ve yıllık 6 milyon TL kazanacak.

FATİH TERİM 'KALSIN' RAPORU VERDİ

Yıldız oyuncu, Süper Lig'den çok sayıda teklif almasına rağmen son ana kadar Galatasaray'ı beklemeyi tercih etti. Sarı-kırmızılı kulüp de teknik direktör Fatih Terim'in 'Kalsın' raporu sonrasında Emre Akbaba ile yeni sözleşme konusunda el sıkıştı. Geride kalan sezonda 8 milyon TL kazanan Emre'nin yeni sözleşmesinde garanti ücretini 7 milyon TL seviyesine çekeceği öğrenildi.

LEVENT TÜZEMEN: DOĞRU HAMLELER

Mustafa Cengiz ve yönetimi giderayak 'in rapor olarak sunduğu transferleri yapıyor. Aytaç, Galatasaray orta sahası için hırsı, mücadeleci kimliği ve kazanma duygusuyla ihtiyaç bir transfer. Galatasaray geçen sene savunmaya koyacak adam bulamadı, hatta Hatay deplasmanında önce Fernandes sonra Etebo stoper oynamak zorunda kaldı.

Alpaslan'ın alınmasını da akıllı bir hamle olarak görüyorum. Ligin 20 takımla oynanacağını düşünürsek uzun maratonda ve 'ın sözleşmelerinin uzatılması yanlış bir karar değil. Ayrıca yerli oyuncuları kadroda bulundurmak çok kıymetleniyor. Üstelik yerli futbolcuların oynadıkları kulübe karşı duydukları aidiyet duygusu da yüksek oluyor.

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Galatasaray'da Emre Akbaba için karar verildi! Fatih Terim'in raporu...
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