Trabzonspor'un forvet mevkii için görüştüğü isimler arasına geçtiğimiz sezon Atakaş Hatayspor forması ile önemli bir başarıya imza atan Mame Diouf da eklendi. 38 maçta 19 gol, 5 asistlik performans ortaya koyan 33 yaşındaki oyuncu için menajeri Amin Sakman şu açıklamayı yaptı: Evet Trabzon'un ilgisi doğru. Ancak kendisine başka takımlarda talip.