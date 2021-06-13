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Giriş Tarihi: 13.6.2021 07:39

Hataysporlu için iddiası

YUNUS EMRE SEL
Hataysporlu Mame Diouf için Trabzonspor iddiası

Hatayspor’la başarılı bir sezonu geride bırakan 'un menajeri Amin Sakman, oyuncusuna 'un ilgisi olduğunu açıkladı. Bu arada için yeniden temaslara başlayan Bordo-Mavililere menajerler, ve 'yı önerdi.

'un forvet mevkii için görüştüğü isimler arasına geçtiğimiz sezon forması ile önemli bir başarıya imza atan da eklendi. 38 maçta 19 gol, 5 asistlik performans ortaya koyan 33 yaşındaki oyuncu için menajeri Amin Sakman şu açıklamayı yaptı: Evet Trabzon'un ilgisi doğru. Ancak kendisine başka takımlarda talip.

ALTERNATİF OLARAK LİSTEDE
Bordo-mavili kulübün, listedeki diğer isimlerin transferinin gerçekleşmemesi durumunda Diouf için yaptığı hamleleri daha ciddi boyuta taşıyacağı ifade edildi.

FIRTINA 28 HAZIRAN'DA HAZIRLIKLARA BAŞLIYOR
Yeni sezon için 28 Haziran'da topbaşı yapacak Trabzonspor, 4 Temmuz'da İstanbul'a giderek Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde iki etaplı kamp gerçekleştirecek. Trabzonspor, ay sonunda da Trabzon'a dönerek, UEFA Konferans Ligi maçı hazırlıklarına başlayacak.

SÖRLOTH MESAISI
Trabzonspor Leipzig'in gelecek sezon kadro planlamasına göre için resmi teklifini sunacak. Bordo-mavili yönetim Norveçli golcü ile de yeniden temaslara başladı. Bu arada menajerler, ve 'yı Trabzonspor'a önerdi.

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Hataysporlu Mame Diouf için Trabzonspor iddiası
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