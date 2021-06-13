Hollanda Ukrayna maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. EURO 2020 C Grubu'nda Hollanda, Ukrayna, Kuzey Makedonya ve Avusturya yer alıyor. Grubun iki favori takımı Hollanda ile Ukrayna ise bugün karşı karşıya gelecek. Futbolseverler karşılaşmanın yayın saatini ve kanalını merak ediyor. Peki, Hollanda Ukrayna maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? EURO 2020 Hollanda Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta?
HOLLANDA UKRAYNA MAÇI YAYIN KANALI
Hollanda Ukrayna maçı için geri sayım başladı. Grup liderliği için iki takım bu akşam mücadele edecek. Peki, Hollanda Ukrayna maçı hangi kanalda, saat kaçta?
İşte detaylar;
HOLLANDA UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
EURO 2020'deki mücadele bugün günün son karşılaşması olacak. Saat 22:00'de oynanacak müsabaka 13 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleşecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.
Ukrayna'nın kadrosu şu şekilde:
Kaleci: Georgiy Bushchan (Dinamo Kiev), Andriy Pyatov (Shakhtar Donetsk), Anatolii Trubin (Shakhtar Donetsk)
Defans: Eduard Sobol (Club Brugge), Illia Zabarnyi (Dinamo Kiev), Serhiy Kryvtsov (Shakhtar Donetsk), Denys Popov (Dinamo Kiev), Oleksandr Tymchyk (Dinamo Kiev), Vitaliy Mykolenko (Dinamo Kiev), Oleksandr Karavaev (Dinamo Kiev), Mykola Matviyenko (Shakhtar Donetsk)
Orta Saha: Serhiy Sydorchuk (Dinamo Kiev), Ruslan Malinovskyi (Atalanta), Mykola Shaparenko (Dinamo Kiev), Marlos (Shakhtar Donetsk), Yevhen Makarenko (Kortrijk), Oleksandr Zinchenko (Manchester City), Viktor Tsygankov (Dinamo Kiev), Taras Stepanenko (Shakhtar Donetsk), Andriy Yarmolenko (West Ham United), Oleksandr Zubkov (Ferencvaros), Heorhii Sudakov (Shakhtar Donetsk), Roman Bezus (Gent)
Forvet: Roman Yaremchuk (Gent), Artem Besedin (Dinamo Kiev), Artem Dovbyk (Dnipro)
Hollanda'nın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleci: Marco Bizot (AZ Alkmaar), Tim Krul (Norwich City), Maarten Stekelenburg (Ajax)
Defans: Nathan Ake (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Matthijs de Ligt (Juventus), Stefan de Vrij (Inter), Denzel Dumfries (PSV), Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Joel Veltman (Brighton), Owen Wijndal (AZ Alkmaar)
Orta Saha: Frenkie de Jong (Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Ryan Gravenberch (Ajax), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar), Quincy Promes (Spartak Moskova), Jurrien Timber (Ajax), Donny van de Beek (Manchester United), Georginio Wijnaldum (Liverpool)
Forvet: Steven Berghuis (Feyenoord), Luuk de Jong (Sevilla), Memphis Depay (Lyon), Cody Gakpo (PSV), Donyell Malen (PSV), Wout Weghorst (Wolfsburg)