Hollanda Ukrayna maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. EURO 2020 C Grubu'nda Hollanda, Ukrayna, Kuzey Makedonya ve Avusturya yer alıyor. Grubun iki favori takımı Hollanda ile Ukrayna ise bugün karşı karşıya gelecek. Futbolseverler karşılaşmanın yayın saatini ve kanalını merak ediyor. Peki, Hollanda Ukrayna maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? EURO 2020 Hollanda Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta?

HOLLANDA UKRAYNA MAÇI YAYIN KANALI

Hollanda Ukrayna maçı için geri sayım başladı. Grup liderliği için iki takım bu akşam mücadele edecek. Peki, Hollanda Ukrayna maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İşte detaylar;