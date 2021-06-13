İngiltere Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 İngiltere Hırvatistan maçı hangi kanalda?

İNGİLTERE'DE VARDY KADROYA ALINMADI

Bu yıl 10. kez katıldığı şampiyonanın tecrübeli takımları arasında yer alan ve en iyi derecesine 1968 yılında ettiği üçüncülükle ulaşan İngiltere'nin yıldız oyuncularından Leicester City'de forma giyen Jamie Vardy, şampiyonada aday kadroya bile çağrılmadı. Aday kadroda yer alan Liverpoollu yıldız Trent Alexander-Arnold ise yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

İngiltere'nin EURO 2020 kadrosu şöyle:

Kaleci: Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Bromwich Albion), Jordan Pickford (Everton).

Defans: Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolverhampton Wanderers), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Atletico Madrid), Kyle Walker (Manchester City).

Orta saha: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds United), Declan Rice (West Ham United), Bukayo Saka (Arsenal), ﻿Jadon Sancho (Borussia Dortmund).

Forvet: Dominic Calvert-Lewin (Everton), ﻿﻿Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), ﻿Raheem Sterling (Manchester City).