İngiltere Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 İngiltere Hırvatistan maçı hangi kanalda?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın favorilerinden İngiltere ve Hırvatistan bugün Wembley'de kozlarını paylaşacak. 2018 Dünya Kupası'nda final oynayan Hırvatistan ile son dönemde yakaladığı jenerasyonla favoriler arasında gösterilen İngiltere'nin karşılaşmasının büyük bir heyecana sahne olması bekleniyor. İşte futbolseverler tarafından maç öncesi merak edilen soruların yanıtları: İngiltere Hırvatistan maçı saat kaçta oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak?
EURO 2020 İNGİLTERE - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
13 Haziran Pazar günü Wembley'de oynanacak İngiltere - Hırvatistan maçı TSİ 16.00'da başlayacak. Kupanın iki favori takımının oynacağı mücadeleTRT 1'den naklen yayınlanacak.
İNGİLTERE'DE VARDY KADROYA ALINMADI
Bu yıl 10. kez katıldığı şampiyonanın tecrübeli takımları arasında yer alan ve en iyi derecesine 1968 yılında ettiği üçüncülükle ulaşan İngiltere'nin yıldız oyuncularından Leicester City'de forma giyen Jamie Vardy, şampiyonada aday kadroya bile çağrılmadı. Aday kadroda yer alan Liverpoollu yıldız Trent Alexander-Arnold ise yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
İngiltere'nin EURO 2020 kadrosu şöyle:
Kaleci: Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Bromwich Albion), Jordan Pickford (Everton).
Defans: Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolverhampton Wanderers), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Atletico Madrid), Kyle Walker (Manchester City).
Orta saha: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds United), Declan Rice (West Ham United), Bukayo Saka (Arsenal), Jadon Sancho (Borussia Dortmund).
Forvet: Dominic Calvert-Lewin (Everton), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City).
HIRVATİSTAN'IN EN İYİ DERECESİ ÇEYREK FİNAL
Elemelerde E Grubu'nu 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilginin ardından lider tamamlayarak EURO 2020 vizesi alan Hırvatistan, turnuvadaki en iyi derecelerine ise 1996 ve 2008'deki şampiyonalarda çeyrek finale kalarak ulaştı.
Son katıldığı 2016'daki turnuvaya Portekiz'e 1-0 yenilerek son 16 turunda veda eden Hırvatistan'ın Real Madrid'de forma giyen tecrübeli yıldızı Luka Modric, bu turnuvada da takımının en önemli kozu olacak.
Hırvatistan'ın EURO 2020 kadrosu şöyle:
Kaleci: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Lovre Kalinic (Hajduk Split), Simon Sluga (Luton).
Defans: Borna Barisic(Rangers), Domagoj Bradaric (Lille), Duje Caleta-Car (Olympique Marsilya), Josko Gvardiol (Leipzig), Josip Juranovic (Legia Varşova), Dejan Lovren (Zenit), Mile Skoric (Osijek), Domagoj Vida (Beşiktaş), Sime Vrsaljko (Atletico Madrid).
Orta saha: Mateo Kovacic (Chelsea), Luka Modric (Real Madrid), Marcelo Brozovic (Inter), Milan Badelj (Genoa), Nikola Vlasic (CSKA Moskova), Mario Pasalic (Atalanta), Ivan Perisic (Inter), Mislav Orsic (Dinamo Zagreb), Luka Ivanusec (Dinamo Zagreb).
Forvet: Josip Brekalo (Wolfsburg), Ante Budimir (Osasuna), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Ante Rebic (Milan).