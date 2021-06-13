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Giriş Tarihi: 13.6.2021

Rakipler bize çalıştı

Rakipler bize çalıştı

’de aynı grupta yer aldığımız iki takımın maçında goller ikinci yarıda atıldı. 49’da Embolo ile öne geçen İsviçre’ye , 74’te Moore ile cevap verdi

Avrupa Futbol Şampiyonası'na İtalya yenilgisi ile başlayan A Milli Takımımız, grubun diğer maçında ile İsviçre'nin 1-1 berabere kalmasıyla teselli buldu. Bakü'deki mücadelede ilk yarıda topa yüzde 67 sahip olmasına rağmen İsviçre golü bulamadı. İkinci devreye de etkili başlayan İsviçre 49'uncu dakikada Embolo'nun kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. Beraberlik için yüklenen Galler 74'üncü dakikada Moore'un golüyle skoru eşitledi. İsviçre'nin 85'te Gavranovic ile attığı gol VAR tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 90'da da Embolo'nun müthiş kafa vuruşunu Galler kalecisi Ward çıkardı ve maç 1-1 sona erdi. İsviçre Avrupa Şampiyonaları'nda yenilmezlik serisini de 6 maça çıkardı.

BİR GÖRÜŞ / BÜLENT TİMURLENK
Taktiğimiz belli!
Biz İtalya'ya kaybedince, Galler ve İsviçre ilk maçı kazanıp, -umutları olmadığı İtalya maçı bir kenara- bize karşı ceplerinde beraberlik ihtimaliyle de çıkacaklardı. Oyunu 5. dakikadan itibaren domine eden İsviçre'nin göçmen ağırlıklı ve Bundesliga etiketli kadrosuna pas oyunu oynatan Petkovic ilk yarıda istediği skoru bulabilirdi ama Seferovic gününde değildi. Bale liderliğinde Galler, Premier Lig'de 15-20. sıra arasına oynayacak bir kapasitede. Geçiş oyununda ilk yarıda tek pozisyonu Moore'un kafasıyla buldular ve soyunma odasına gittiklerinde İsviçre topa yüzde 67 sahipti. İsviçre'nin 2014'ten beri büyük turnuvalarda kilit adamı atılan 16 golde 5 gol ve 3 asistle imzası bulunan Shaqiri. Arkasında Atalantalı Freuler ve Arsenalli Xhaka ile oynamak da bu kadro içindeki lüksü. 3-4-1-2 ile orta sahada rakibine üstünlük sağlayan İsviçre 18 hücum geliştirdiği maçta tek gol bulmanın faturasını Moore'un kafa golüyle tabelada sobelenerek ödedi. Galler çarşamba günü bu oyunu bize karşı da oynayacak. Burak-Hakan-Cengiz ve orta sahada aralara iyi top atan İrfan Can ile Bakü'de arkamızda 30 bin kardeşimizle biz o maçı kazanırız, kazanmalıyız..

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Rakipler bize çalıştı
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