Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Hakan Çalhanoğlu için bir talip de İspanya’dan! Son şampiyon teklifte bulundu…
Giriş Tarihi: 13.6.2021 20:45 Son Güncelleme: 13.6.2021 20:53

Son dakika: için bir talip de ’dan! Son şampiyon teklifte bulundu…

Son dakika: Hakan Çalhanoğlu için bir talip de İspanya’dan! Son şampiyon teklifte bulundu…

Son dakika haberi… A Milli Futbol Takımın ve Milan’ın yıldız isimlerinden ’nun talipleri artmaya devam ediyor. ’da sezonu 2. sırada tamamlayan Milan ile sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu, İtalyan ekibiyle henüz sözleşme uzatmadı. Milan’ın yeni kontrat tekliflerini gözden geçiren milli yıldız için ’nın son şampiyonu ’de talip oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

A Milli Takımın ve Milan'ın başarılı futbolcusu 'na teklif yağmaya devam ediyor. için milli takımla Bakü'de bulunan yıldız oyuncu, Milan'da sona eren sözleşmesini henüz uzatmadı.

Geleceği belirsizliğini koruyan Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın yeni sözleşme tekliflerini değerlendirme aşamasında. Şu an için serbest oyuncu statüsünde bulunan milli yıldız, gelecek sezon için başka bir kulübe bedelsiz olarak katılabilir.

Daha önce ve ekiplerinin de talip olduğu söylenen Hakan Çalhanoğlu'na son talip 'dan geldi.

yönetiminde ve 'yı geride bırakarak şampiyonu olan , milli yıldıza teklifte bulundu.

İtalyan basınından Sky Italia'nın haberine göre, Milan'da yıllık 2.5 milyon Euro kazanan Hakan Çalhanoğlu için yıllık 3 milyon Euro net ve 3 milyon Euro bonus teklif edildi.

Milan ise Hakan Çalhanoğlu'na yeni kontrat görüşmelerinde 4 milyon Euro'ya kadar çıkmıştı. Haberde yer alan bilgilere göre, İspanya'ya taşınmayı düşünmeyen Hakan, 'da kalarak teklifleri değerlendirmek istiyor.

Öte yandan milli yıldızın gelecek sezon için kararını 'nin ardından vereceği belirtilmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Eski Fenerbahçeli Simon Kjaer’in kahramanlık hikayesi! Christian Eriksen’e adeta hayat verdi…
Son dakika: Christian Eriksen'le ilgili kötü haberi verdi! "Bir daha asla..."
İşte Türkiye'de altın potansiyeli olan o iller! Heyecanlandıran açıklama: Yeni müjdeler gelebilir
Son dakika: Şenol Güneş'ten İtalya maçı sonrası flaş karar! Soyunma odasında neler söyledi?
Kanal İstanbul üzerinde kurulacak ilk köprünün detayları belli oldu!
Son dakika haberler | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitimde yeni dönem açıklaması
Son dakika: Beşiktaş ile Sergen Yalçın yola devam ediyor! İşte anlaşmanın detayları...
İstanbul-Ankara arası kısalıyor! Türkiye'den yüksek hızlı tren atağı
Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Dünkü SMS oy sıralaması ile Survivor eleme adayı kimler oldu?
Dayakçı İsmail Küçükkaya’nın şiddet uyguladığı eski eşi Eda Demirci isyan etti!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Hakan Çalhanoğlu için bir talip de İspanya’dan! Son şampiyon teklifte bulundu…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA