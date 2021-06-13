Söz kesildi

Beşiktaş yönetimi ile Sergen Yalçın arasında 3. zirve gerçekleşti. Sezonu iki kupa ile tamamlayan başarılı hoca ile Asbaşkan Emre KocadağÇeşme’de dün akşam buluşup son detayları görüştü. Resmi sözleşme salı günü Başkan Çebi’nin de katılacağı toplantıda atılacak
Beşiktaş'ta uzun süredir gündemin ilk sırasını meşgul eden hoca konusu çözüme çok yakın. Sezonu iki kupayla kapatan Sergen Yalçın ile yönetim, yeni sözleşme konusunda büyük ölçüde anlaştı. Roma'da Türkiye-İtalya maçınıizleyen Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağdün Yalçın ile 3. görüşmesini gerçekleştirmekiçin doğrudan Çeşme'ye geçti. Yapılan toplantıda tecrübeli hocanın özellikle Şampiyonlar Ligi'ne yönelik kadro planlaması isteklerini dile getirdiği ve taleplerinin olumlu karşılık bulduğu bildirildi.
SALI GÜNÜ İMZALIYOR
Ümraniye'deki idari konular hakkında da orta noktayı bulan ikili, yeni kontrat için söz kesti. Kocadağ-Yalçın buluşmasını taçlandıracak zirve ise salı günü İstanbul'da gerçekleştirilecek. 48 yaşındakiteknik adam, Beşiktaş Kulüpbaşkanı Ahmet Nur Çebiile bir araya gelerek son detayları görüşecek. Yalçın'ın resmi sözleşmeyi bu buluşmada imzalayacağı gelen haberler arasında.