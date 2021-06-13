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Giriş Tarihi: 13.6.2021

Söz kesildi

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Söz kesildi

yönetimi ile arasında 3. zirve gerçekleşti. Sezonu iki kupa ile tamamlayan başarılı hoca ile Asbaşkan ’de dün akşam buluşup son detayları görüştü. Resmi sözleşme salı günü Başkan Çebi’nin de katılacağı toplantıda atılacak

'ta uzun süredir gündemin ilk sırasını meşgul eden hoca konusu çözüme çok yakın. Sezonu iki kupayla kapatan ile yönetim, yeni sözleşme konusunda büyük ölçüde anlaştı. Roma'da Türkiye-İtalya maçını izleyen Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ dün Yalçın ile 3. görüşmesini gerçekleştirmek için doğrudan Çeşme'ye geçti. Yapılan toplantıda tecrübeli hocanın özellikle 'ne yönelik kadro planlaması isteklerini dile getirdiği ve taleplerinin olumlu karşılık bulduğu bildirildi.

SALI GÜNÜ İMZALIYOR
Ümraniye'deki idari konular hakkında da orta noktayı bulan ikili, yeni kontrat için söz kesti. Kocadağ-Yalçın buluşmasını taçlandıracak zirve ise salı günü İstanbul'da gerçekleştirilecek. 48 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş Kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelerek son detayları görüşecek. Yalçın'ın resmi sözleşmeyi bu buluşmada imzalayacağı gelen haberler arasında.

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