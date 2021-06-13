Trabzon’da Diouf sesleri

Hatayspor’la başarılı bir sezonu geride bırakan Senegalli forvetin menajeri Amin Sakman, oyuncusuna bordo-mavili kulübün ilgisi olduğunu açıkladı
Trabzonspor'un forvet mevkii için görüştüğü isimler arasına geçtiğimiz sezon Atakaş Hatayspor forması ile önemli bir başarıya imza atan Mame Diouf da eklendi. 38 maçta 19gol, 5 asistlik performansortaya koyan 33yaşındaki oyuncu içinmenajeri Amin Sakmanşu açıklamayı yaptı:
ALTERNATİF OLARAK LİSTEDE
"Evet Trabzon'un ilgisidoğru. Ancak kendisinebaşka takımlardatalip." Bordo-mavilikulübün, listedeki diğerisimlerin transferinin gerçekleşmemesidurumundaDiouf için yaptığı hamleleridaha ciddi boyuta taşıyacağıifade edildi.
FIRTINA 28 HAZIRAN'DA HAZIRLIKLARA BAŞLIYOR
Yeni sezon için 28 Haziran'da topbaşı yapacak bordo-mavililer, 4 Temmuz'da İstanbul'a giderek Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde iki etaplı kamp gerçekleştirecek. Trabzonspor, ay sonunda da Trabzon'a dönerek, UEFA Konferans Ligi maçı hazırlıklarına başlayacak.
SÖRLOTH MESAISI TRABZONSPOR,
Leipzig'in gelecek sezon kadro planlamasına göre Sörloth için resmi teklifini sunacak. Bordo-mavili yönetim Norveçli golcü ile de yeniden temaslara başladı. Bu arada menajerler, Edin Dzeko ve Diego Costa'yı Trabzonspor'a önerdi.