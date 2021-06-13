Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? EURO 2020 Türkiye Galler milli maç hangi gün oynanacak?

Haydi Türkiye! A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 A Grubu ikinci maçında Galler ile karşılaşacak. İlk maçta İtalya'ya 3-0 yenilen Milliler, Galler karşısında 3 puanı elde etmek istiyor. Bu doğrultuda, Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. A Milli Takımımız, Galler maçını Azerbaycan'da oynayacak.

TÜRKİYE GALLER MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye Galler maçı, 16 Haziran 2021 Çarşamba günü oynanacak. Mücadele, Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak. Peki, Türkiye Galler maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi olacak? İşte detaylar...