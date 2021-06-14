Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altınordulu Enis Destan Leipzig'in radarında! Fenerbahçe ve Trabzonspor istiyordu...
Giriş Tarihi: 14.6.2021 12:27

Altınordulu Leipzig'in radarında! ve istiyordu...

DHA
Altınordulu Enis Destan Leipzig'in radarında! Fenerbahçe ve Trabzonspor istiyordu...

ve 'un transfer listesinde yer alan 'nun genç golcüsü için Leipzig'in devreye girdiği ifade ediliyor. temsilcisinin yetkilileri, önümüzdeki günlerde İzmir ekibine tekliflerini sunacak. Altınordu'nun, Enis için 3 milyon euro bonservis bedeli istediği belirtiliyor.

TFF 1'inci Lig'de geçen sezon sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken 'nun genç forveti 'la ekiplerinden 'in ilgilendiği öğrenildi.

Bundesliga'da sezonu ikinci sırada tamamlayarak yeni sezonda 'nde mücadele edecek Alman kulübünün 18 yaşındaki golcü için nabız yokladığı ifade edildi.

Kırmızı-lacivertli formayla ligde 29 karşılaşmada 13 gol, 3 asistle oynayan Enis için yönetimin 3 milyon Euro bonservis ücreti ve bir sonraki transferinden yüzde 30 pay istediği bildirildi.

RB Leipzig yönetiminin önümüzdeki günlerde 'da Altınordulu kurmaylarla bir araya gelerek temasları sıklaştıracağı ifade edildi. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın gelişimini sürdürmesi için Avrupa'ya göndermeyi planladığı Enis, kulüplerinden ve 'un da listesinde yer alıyor.

Ümit Milli Takım'ın yanı sıra bir kez A Milli Takım'a davet edilen genç santrfor da kariyerini Bundesliga'da sürdürmek istiyor. Altınordu daha önce 2016'da milli stoper Çağlar Söyüncü'yü Bundesliga takımı Freiburg'a göndermişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor’da kim elendi? 13 Haziran SMS sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim gitti, ödül oyununu hangi takım kazandı? Kritik konseyde şok eleme, duyan şaşkına döndü
Son dakika: Yapılandırmada büyük fırsat: 1100 TL yerine 85 TL...
Türkiye için yeni altın müjdeleri kapıda! İşte potansiyel iller
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan NATO Zirvesi öncesi peş peşe kritik temaslar
Son dakika: Christian Eriksen'le ilgili kötü haberi verdi! "Bir daha asla..."
Son dakika! Lucien Favre için son viraja gelindi! Fenerbahçe transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor
Emekli temmuz zammı belli oluyor! Emekli, memur, yaşlı, evde bakım maaşı ne kadar olacak?
Camdaki Kız Hayri kimdir, hikayesi nedir? Camdaki Kız'da Hayri'yi kim oynayacak ve hangi oyuncu gelecek?
Son dakika: Üzücü haberi Emel Sayın verdi! Keman virtüözü Selçuk Tekay hayatını kaybetti!
SON DAKİKA: Malatya'da şaşkına çeviren olay! Tabutu açınca gerçek ortaya çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Altınordulu Enis Destan Leipzig'in radarında! Fenerbahçe ve Trabzonspor istiyordu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA