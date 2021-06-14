Bütün yollar favre’ye çıkıyor

Gençleri parlatan, iyi idman yaptıran, disiplinli ve yıldızlarla anlaşan bir teknik adam arayan Başkan Koç, bu özelliklerin İsviçreli çalıştırıcıda olduğuna inanıyor
Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasında ilk sırada yer alan Lucien Favre ile ilgili 1 hafta içinde sonuç alınması bekleniyor. İsviçreli teknik adamın kariyeri ve çalıştırdığı takımların yükselişini göz önüne alan Başkan Ali Koç, hedeflerine onunla ulaşacağına kanaat getirmiş durumda. Özellikle Hertha Berlin ve Borussia Mönchengladbach'a adeta sınıf atlatan Favre'nin 10 numaralarla iyi anlaşmasının Mesut Özil'e iyi geleceğini düşünen Başkan Koç aynı zamanda genç futbolculara şans verip, parlatmasıyla tanınan İsviçreli çalıştırıcının Fenerbahçe'de de aynı sistemi uygulayabileceğine inanıyor. İdman disiplini ve takımlarına yaptırdığı pres ile bilinen Favre ile Fenerbahçe'nin artık özellikle sahasında mahkûm futbol oynamayacağını da düşünüyor.
EN AZ BEŞ TRANSFER YAPILACAK
İki yıllık teklifi düşünmek için süre isteyen Favre'ye minimum 15 milyon Euro'luk bir transfer bütçesi sunacak olan sarı-lacivertliler, eldeki kadrodan olası satışlarla bu rakamı arttırabilir. İsviçreli teknik adamla yapılan ilk temaslarda ikisi santrfor en az 5 transferin de sözünün verildiği vurgulandı.