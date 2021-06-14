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Giriş Tarihi: 14.6.2021

’da üçüncü raunt!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Diego Costa’da üçüncü raunt!

Daha önce oyuncunun menajeri ile iki kez görüşen siyah-beyazlı yönetim, 3. buluşmada bu işi noktalamayı planlıyor. Kartal’ın beklentisi yıldız futbolcunun biraz daha indirime gidip 2.5 milyon Euro’nun altına inmesi

Santrfor mevkiine iki oyuncu birden almak isteyen 'ın ilk hedefi, bonservisi elinde olan ... Ancak siyah-beyazlılar için mali şartlar büyük önem taşıyor. İspanyol forvetin maaş talebini 2.5 milyon Euro'nun bir miktar daha altına çekmesi halinde bu transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Futbolcunun menajeriyle internet üzerinden yapılan iki görüşme sonrası Diego Costa 3.5 milyon Euro'luk maaş isteğinden indirime gitmeyi kabul etti. Ayrıca imza parasından da vazgeçti. Diğer Türk kulüplerinin de gündeminde olan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun gelen birçok teklife rağmen 'nde boy göstermeye devam etmek için tercihinin Beşiktaş olduğu kaydedilirken siyah-beyazlılar, maaş talebini bir miktar daha düşürmesini bekliyor. Beşiktaş, üçüncü kez Costa'nın menajeri ile görüşüp transferi sonuca bağlamaya çalışacak.

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Diego Costa’da üçüncü raunt!
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