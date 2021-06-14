Diego Costa’da üçüncü raunt!

Daha önce oyuncunun menajeri ile iki kez görüşen siyah-beyazlı yönetim, 3. buluşmada bu işi noktalamayı planlıyor. Kartal’ın beklentisi yıldız futbolcunun biraz daha indirime gidip 2.5 milyon Euro’nun altına inmesi
Santrfor mevkiine iki oyuncu birden almak isteyen Beşiktaş'ın ilk hedefi, bonservisi elinde olan Diego Costa... Ancak siyah-beyazlılar için mali şartlar büyük önem taşıyor. İspanyol forvetin maaş talebini 2.5 milyon Euro'nun bir miktar daha altına çekmesi halinde bu transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Futbolcunun menajeriyleinternet üzerinden yapılan iki görüşmesonrası Diego Costa 3.5 milyon Euro'lukmaaş isteğinden indirime gitmeyi kabuletti. Ayrıca imza parasındanda vazgeçti. Diğer Türk kulüplerinin de gündeminde olan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun gelen birçok teklife rağmen Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeye devam etmek için tercihinin Beşiktaş olduğu kaydedilirken siyah-beyazlılar, maaş talebini bir miktar daha düşürmesini bekliyor. Beşiktaş, üçüncü kezCosta'nın menajeri ile görüşüp transferisonuca bağlamaya çalışacak.