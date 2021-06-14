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Giriş Tarihi: 14.6.2021 18:42

'ı transfer etti!

AA
Eyüpspor Yalçın Kılınç'ı transfer etti!

. Lig'in yeni ekiplerinden , ile sözleşmesi biten savunma oyuncusu 'ı transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Yalçın Kılınç, asbaşkan 'ın da hazır bulunduğu törende sözleşmeye imza attı.

. Lig ekiplerinden , ile sözleşmesi biten savunma oyuncusu 'ı transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Yalçın Kılınç, asbaşkan 'ın da hazır bulunduğu törende sözleşmeye imza attı.

Yalçın Kılınç'ın transferiyle ilgili açıklamada bulunan Kulaksız, "Kendisi uzun süredir tanıyıp takip ettiğimiz bir oyuncu. Play-off'larda da kendisini canlı izledik. Devre arasında kadromuza katmak istemiştik ama şartlar uygun olmamıştı, bugüne kısmetmiş. Takıma faydalı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Eyüpspor'un yeni transferi Yalçın Kılınç ise sözleşmenin iki taraf için hayırlı olmasını dileyerek, "Takımın bu yeni başlangıcında ben de elimden gelen katkıyı vermek istiyorum. Burada olmaktan mutluyum, inşallah sonu şampiyonluk olur." değerlendirmesinde bulundu.

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Eyüpspor Yalçın Kılınç'ı transfer etti!
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