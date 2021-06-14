Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk: "Vadettiklerimizi 1 yıl içinde yapacağız"
Giriş Tarihi: 14.6.2021 20:15 Son Güncelleme: 14.6.2021 20:34

Başkan Adayı : "Vadettiklerimizi 1 yıl içinde yapacağız"

AA
Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk: Vadettiklerimizi 1 yıl içinde yapacağız

başkan adaylarından , (1905 AGS) üyeleriyle bir araya geldi. Öztürk, "Vadettiklerimizi 1 yıl içinde yapacağız. Kolay değil, inanırsanız yaparsınız" dedi.

, Meclis Salonu'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, "Son 2 yılda pandemi nedeniyle mali genel kurulları yapamadık. Bu nedenle rehabilitasyon sürecine ihtiyaç var." dedi.

Stat, ve Adası'nda sosyal tesis açacaklarını aktaran Öztürk, "Vadettiklerimizi 1 yıl içinde yapacağız. Kolay değil, inanırsanız yaparsınız." ifadesini kullandı.

Kulübün ağustos ayına kadar kaynakları dışında 373 milyon lira ilave paraya ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Öztürk, "Bunu koyacak ekibi arayan kısa sürede, 5-10 saniyede bulur." diye konuştu

Öztürk, teknik direktör ile ilgili bir soruyu ise, "Biz bir şeyci olacaksak Atatürkçü oluruz. 3 hafta sonra maça çıkacaksanız. Galatasaray'ın ayarlarıyla oynamak lazım." şeklinde yanıtladı.

Konuşmaların ardından toplantıya katılanlar Öztürk ile fotoğraf çektirdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor’da kim elendi? 13 Haziran SMS sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim gitti, ödül oyununu hangi takım kazandı? Kritik konseyde şok eleme, duyan şaşkına döndü
Son dakika: Yapılandırmada büyük fırsat: 1100 TL yerine 85 TL...
Türkiye için yeni altın müjdeleri kapıda! İşte potansiyel iller
Emekli temmuz zammı belli oluyor! Emekli, memur, yaşlı, evde bakım maaşı ne kadar olacak?
‘Kardeşlerim’ dizisinin yıldızı Gözde Türker’den samimi açıklamalar! O sahne beni çok zorladı!
Son dakika: Fenerbahçe'nin genç yıldızına İspanyol devinden kanca! 23 milyon Euro'luk çılgın gelir...
Son dakika! Lucien Favre için son viraja gelindi! Fenerbahçe transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor
İstanbul-Kocaeli arasında yolculuk kolaylaşıyor! Yeni metro hattı için tarih verildi
Son dakika: Christian Eriksen'le ilgili kötü haberi verdi! "Bir daha asla..."
Spiker Buket Aydın tükürdüğünü yaladı! "Asla barışmayacağım" diyen Buket Aydın ile Emir Sarıgül fena yakalandı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk: "Vadettiklerimizi 1 yıl içinde yapacağız"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA