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Giriş Tarihi: 14.6.2021 11:40

Galatasaray'ın gençleri konuştu! "'yu örnek alıyorum"

İHA
Galatasaray'ın gençleri konuştu! Falcao'yu örnek alıyorum

Galatasaray’da yeni sezon öncesinde futbolculara yönelik sağlık kontrolleri başlarken, sarı-kırmızılıların genç futbolcuları , ve kontroller sonrasında açıklamalarda bulundu. Eren Aydın 'yu, Berk Balaban ise Muslera'yı örnek aldığını ifade etti.

Yeni sezon hazırlıklarına bugün sağlık kontrolleriyle başlayan Galatasaray'da futbolculara kardiyoloji, eko, efor, solunum fonksiyon, ortopedi, genel cerrahi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz ve radyoloji kontrolleri yapıldı. Abdussamed Karnuçu, Bartuğ Elmaz, , , , Erkan Süer, Işık Kaan Arslan, Metehan Baltacı, Sarper Çağlar ve Süleyman Luş, sağlık kontrolünden geçen isimlerdi.

Yapılan kontroller sonrasında açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın genç futbolcusu Berk Balaban, 1 yıllık sürede kiralık olarak iyi bir sezon geçirdiğini ifade ederek, "Sponsor hastanemiz de sağlık kontrollerinden geçiyoruz. Güzel bir sezon olacak inşallah. Galatasaray'ın geleceği ve kendi geleceğimiz için çalışıyoruz. Çalışarak, kendimizi geliştirerek en iyisini vermeye çalışıyoruz. Elimden gelenin en iyisini yapıp Galatasaray camiasına faydalı olmak istiyorum. Muslera dünya yıldızı ve en iyilerinden bir tanesi. Benim için çok büyük bir şans. Hem antrenmanda hem saha dışında çok faydalı bir isim. Abilik ve öğretmenlik yapıyor bana. Ondan öğreneceğim çok şey var. Bu benim için büyük bir şans" dedi.

EMİN BAYRAM: "ELİMDEN GELENİ YAPIP MİLLİ TAKIM'DAKİ ABİLERİMİN ARASINA KATILMAK İSTİYORUM"
Boluspor'a kiralık olarak gitmenin kendisi için bir tecrübe olduğunu ifade eden Emin Bayram ise, "Daha öncesinde ilk devre Galatasaray'daydım. Burada takım arkadaşlarımdan, abilerimden , ve Luyindama'dan bir şeyler kazanmaya çalışıyordum. Bolu'da 10 maç oynadım, 6'sında 11, 4'ünde sonradan girdim. Benim için farklı tecrübe oldu. 10 yıldır buradaydım, başka bir takımın formasını giymedim ve ilk kez Boluspor'da nasip oldu. En iyi şekilde elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. A Milli Takım'ın çok büyük bir defans havuzu var. Bende onların arasına kendimi yazdırmak istiyorum. Ozan, Merih, Çağlar ve Kaan abiler benim için örnek. Elimden geleni yapıp onların arasına katılmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

EREN AYDIN: "FALCAO'YU ÖRNEK ALIYORUM"
Galatasaray ile bu sezon A Takım düzeyinde antrenmanlara çıkacak olan genç futbolcu Eren Aydın, "Bu sezonki hedeflerim akademimizi en iyi şekilde A Takım'da temsil etmek. Hocalarımızın verdiği eğitimleri göstermeye çalışacağım. Büyük abilerimden çok şeyler öğrenmek istiyorum. Özellikle 'dan. Onu örnek alıyorum. İnşallah A Takım'da kalıcı olabilirim" şeklinde konuştu.

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Galatasaray'ın gençleri konuştu! "Falcao'yu örnek alıyorum"
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