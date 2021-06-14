Galatasaray'ın gençleri konuştu! "Falcao'yu örnek alıyorum"

Yapılan kontroller sonrasında açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın genç futbolcusu Berk Balaban, 1 yıllık sürede kiralık olarak iyi bir sezon geçirdiğini ifade ederek, "Sponsor hastanemiz de sağlık kontrollerinden geçiyoruz. Güzel bir sezon olacak inşallah. Galatasaray'ın geleceği ve kendi geleceğimiz için çalışıyoruz. Çalışarak, kendimizi geliştirerek en iyisini vermeye çalışıyoruz. Elimden gelenin en iyisini yapıp Galatasaray camiasına faydalı olmak istiyorum. Muslera dünya yıldızı ve en iyilerinden bir tanesi. Benim için çok büyük bir şans. Hem antrenmanda hem saha dışında çok faydalı bir isim. Abilik ve öğretmenlik yapıyor bana. Ondan öğreneceğim çok şey var. Bu benim için büyük bir şans" dedi.