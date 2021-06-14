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Giriş Tarihi: 14.6.2021 22:48

96 yaşında!

AA
Göztepe 96 yaşında!

'nin köklü spor kulüplerinden 'nin 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir araya gelen taraftarlar, meşale ve havai fişeklerle gösteri yaptı.

Sarı-kırmızılı taraftar grupları, gün içinde özellikle sosyal medya üzerinden koordine olup 'na geldi ve burada meşale yakılıp, havai fişek gösterisi yapıldı.

Öte yandan, kutlamalar sürpriz evlilik tekliflerine de sahne oldu. taraftarından , 1,5 yıl önce tribünde tanıştığı kız arkadaşı 'a bu sırada diz çökerek yüzük uzattı. Erkek arkadaşının teklifine "evet" diyen Özkan, büyük mutluluk yaşadı.

Taraftarlar, kulübün marşlarını söyleyip yıl dönümünü kutladıktan sonra dağıldı.

Göztepe yönetimi ve çeşitli branşlardan sporcular ise 'nın çatısından meşale yakarak 96'ncı yıl coşkusunu yaşadı.

Bu arada bağlı ekipler, bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

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Göztepe 96 yaşında!
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