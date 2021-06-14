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Giriş Tarihi: 14.6.2021 13:44

Ruman stoper Burca'yı gündemine aldı!

DHA
Göztepe Ruman stoper Burca'yı gündemine aldı!

ekiplerinden , transfer çalışmalarını sürdürüyor. Alpaslan Öztürk'ün Galatasaray'a gitmesi ve Titi'nin takımdan ayrılmasıyla savunma hattında eksik kalan İzmir temsilcisi, Romanya'nın Cluj takımında forma giyen Burca'yı kiralamak için girişimlere başladı.

'de yeni sezona iddialı girmek isteyen transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, sarı-kırmızılılar Rumen stoper 'yı listesine aldı.

Titi ve Alpaslan'ın takımdan ayrılmasıyla defansa mutlaka takviye yapmayı planlayan Göz-Göz, Romanya'nın Cluj takımında forma giyen Burca'yı kiralamak için girişimlere başladı. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcuyla da temasa geçen yönetimin olumlu dönüş aldığı ifade edildi.

Ülkesinde ve takımlarında forma giyen deneyimli futbolcu, Romanya Milli Takımı'nda da oynadı. Cluja 2019-2020 sezonunda transfer olan Burca, geçen sezon Avrupa kupaları dahil 45 resmi maçta forma giydi.

Göztepe, stoper bölgesi için Zanka, Hosseini, Hüseyin Türkmen ve Ömer Toprak gibi isimlerle de ilgileniyor. Göztepe, iç transferde ise defans oyuncusu Atınç Nukan'la sezon biter bitmez 3 yıllık sözleşme yenilemişti.

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Göztepe Ruman stoper Burca'yı gündemine aldı!
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