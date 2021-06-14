Göztepe Ruman stoper Burca'yı gündemine aldı!

Ülkesinde SC Bacau ve Botosani takımlarında forma giyen deneyimli futbolcu, Romanya Milli Takımı'nda da oynadı. Cluja 2019-2020 sezonunda transfer olan Burca, geçen sezon Avrupa kupaları dahil 45 resmi maçta forma giydi.

Göztepe, stoper bölgesi için Zanka, Hosseini, Hüseyin Türkmen ve Ömer Toprak gibi isimlerle de ilgileniyor. Göztepe, iç transferde ise defans oyuncusu Atınç Nukan'la sezon biter bitmez 3 yıllık sözleşme yenilemişti.