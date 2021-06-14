Karabağ gazilerinden dev destek

EURO 2020'de Galler ve İsviçre ile Bakü'de çok önemli iki maç oynayacak olan A Milli Futbol Takımı'na Karabağ gazilerinden büyük destek var. Tedavi gördükleri hastaneden 1 gün izin alarak Bakü sokaklarında dolaşan 3 gazi Hasan, Serhan ve Vügar, Ay-Yıldızlı ekibin yanında olduklarını söylediler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, daha önceki Azerbaycan ziyaretinde okuduğu şiiri hatırlatarak sözlerine başlayan Gazi Hasan Mehdiyev, Karabağ savaşında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine her zaman güç verdiğini belirterek, "Bizler her zaman kardeşiz ve bunu da bütün dünyaya gösterdik. Şimdi Türkiye Milli Takımı burada ve kardeşliğimizi maçlarda da göstereceğiz. Türkiye kendi evinde oynayacak. İnşallah 2 maçı da kazanarak hepimizi mutlu edecek. Bizler 1 günlük izinle hastaneden çıktık. Tedavilerimiz devam ediyor. Statta olmayı çok isterdik ama gönlümüz sahada olacak" şeklinde konuştu.