Kevin N’Koudou’ya Marsilya kancası

Siyah-beyazlıların 26 yaşındaki başarılı kanat oyuncusuna ülkesi Fransa’dan talip var
Georges-Kevin N'Koudou geçtiğimiz sezonun özellikle ikinci devresinde performansını yükselterek, Beşiktaş'ın kazandığı şampiyonlukta pay sahibi olmayı başarmıştı. İki sezon öncebonservisinin %50'sine 4.5 milyon Euro ödenerekTottenham'dan transfer edilen Fransız futbolcuyaMarsilya'nın ilgisi olduğu kaydedildi. Siyah-beyazlı yönetim, geride kalan sezonda 38 maçta 8 gol atarken 5 de asist yapan yıldız isim için resmi teklif gelmesi halinde değerlendirmeye almayı planlıyor.