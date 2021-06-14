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Giriş Tarihi: 14.6.2021

Kevin N’Koudou’ya Marsilya kancası

Kevin N’Koudou’ya Marsilya kancası

Siyah-beyazlıların 26 yaşındaki başarılı kanat oyuncusuna ülkesi ’dan talip var

Georges-Kevin N'Koudou geçtiğimiz sezonun özellikle ikinci devresinde performansını yükselterek, 'ın kazandığı şampiyonlukta pay sahibi olmayı başarmıştı. İki sezon önce bonservisinin %50'sine 4.5 milyon Euro ödenerek Tottenham'dan transfer edilen Fransız futbolcuya Marsilya'nın ilgisi olduğu kaydedildi. Siyah-beyazlı yönetim, geride kalan sezonda 38 maçta 8 gol atarken 5 de asist yapan yıldız isim için resmi teklif gelmesi halinde değerlendirmeye almayı planlıyor.

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Kevin N’Koudou’ya Marsilya kancası
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