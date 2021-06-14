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Giriş Tarihi: 14.6.2021 22:41 Son Güncelleme: 14.6.2021 22:43

Milli takım Galler maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA
Milli takım Galler maçı hazırlıklarını sürdürdü

(EURO 2020) A Grubu ikinci maçında 16 Haziran Çarşamba günü Galler ile karşı karşıya gelecek , Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki hazırlıklarını sürdürdü.

Ay-yıldızlı ekibin, Azerbaycan ekibi 'nün maçlarına ev sahipliği yapan 'da teknik direktör yönetimindeki antrenmanı basına kapalı gerçekleştirildi. Dünkü antrenmanda takımdan ayrı salonda çalışan ve Umut Meraş da bugünkü çalışmada yer aldı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, iki grup halinde kontrol pas ve dar alan çalışması ile devam etti. Antrenmanın ikinci bölümünde de tam saha taktik çalışması ve çift kale maç yapıldı. İdman şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmanı A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genel Sekreteri Kadir Kardaş da takip etti.

A Milli Takım, Galler maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

Türkiye ile Galler 16 Haziran Çarşamba günü TSİ 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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Milli takım Galler maçı hazırlıklarını sürdürdü
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